В Великобритании испытали генномодифицированный картофель

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Агрономы из Великобритании протестировали генномодифицированный картофель. Специалисты уверены, что новый продукт не будет подвержен гнили.

В Великобритании состоялись испытания генномодифицированной картошки. Клубни овоща стали более выносливыми и не потеряли полезных свойств, информирует enovosty.com/news.

Британские фермеры давно добивались возможности выращивать ГМО-картофель. Причиной служило то, что им приходилось тратить огромные деньги на борьбу с гнилью. В случае же отказа от специальной обработки клубней после сбора, весь урожай мог просто сгнить на протяжении месяца.

Именно это и послужило причиной выведения генномодифицированного картофеля. Ученые «привили» новому виду устойчивость к позднему гниению. Сорт назвали Maris Piper. У него «отключены» гены, которые отвечают за хранение и обмен сахаров в холодный период года. Именно в погребах происходило постепенное почернение и загнивание клубней.

Пока Maris Piper не будет использоваться в качестве картофеля для повсеместного выращивания. Эксперты планируют продолжить испытания. В частности, ожидается еще 12 этапов тестирования.

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Джонатан Джонс, один из биологов, занимающийся разработкой ГМО-картошки, заявил, что генное модифицирование является технологией, способной решить многие продовольственные проблемы.