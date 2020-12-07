РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

07.12.2020 г.
20:48Украина модернизирует БТС-4 (ФОТО)
20:31"Не нарубишь - не поедешь": сеть взорвало видео, как в 21 веке проводник рубит дрова (ВИДЕО)
20:06Генассамблея ООН поддержала обновленную резолюцию по оккупированному Крыму
19:49Пилоты сняли самый гигантский айсберг в мире (ФОТО)
17:58На Кировоградщине прекратили работу урановые шахты
17:11Появилось видео "апокалипсиса" из-за гололеда на дорогах Одессы (ВИДЕО)
08:34Financial Times назвало 12 самых влиятельных женщин 2020
Все новости общества

Аналитика

04.12.2020

Евро-буза: Польша и Венгрия против Брюсселя и Сороса

Евро-буза: Польша и Венгрия против Брюсселя и Сороса
В то время, когда тема брексита, то есть выхода Британии из Евросоюза, полностью не закрыта из-за отсутствия окончательного договора, на крайнем востоке ...
01.12.2020

ЗЕяющий провал бюджета-2020

ЗЕяющий провал бюджета-2020
Кроме всех хорошо известных проблем 2020-й год в Украине ознаменовался небывалым бюджетным провалом. План по заимствованию средств не выполнен, а поскольку ...
30.11.2020

"Мотор Сич"- бриллиант отечественного машиностроения практически утрачен для Украины

Мотор Сич- бриллиант отечественного машиностроения практически утрачен для Украины
Вновь вспыхнувший скандал вокруг запорожского предприятия по производству авиадвигателей "Мотор Сич" в очередной раз показывает, что это предприятие, ...

Последние новости

07.12.2020 г.
21:29 В Австралии горит остров из наследия ЮНЕСКО
20:48 Украина модернизирует БТС-4 (ФОТО)
20:31 "Не нарубишь - не поедешь": сеть взорвало видео, как в 21 веке проводник рубит дрова (ВИДЕО)
20:06 Генассамблея ООН поддержала обновленную резолюцию по оккупированному Крыму
19:49 Пилоты сняли самый гигантский айсберг в мире (ФОТО)
19:19 Топ-10 самых надежных автомобилей
19:04 Стали известны создатели загадочного монолита в Калифорнии, - Fox News
18:58 Мексиканская полиция купила украинские электробайки (ФОТО)
18:38 Названы самые комфортные электромобили
18:23 Швеция провалила эксперимент с отказом от карантина и вводит жесткие ограничения
17:58 На Кировоградщине прекратили работу урановые шахты
17:36 Александр Палий: "Украине необходимо открыть возможности для приватизации"
17:11 Появилось видео "апокалипсиса" из-за гололеда на дорогах Одессы (ВИДЕО)
16:58 На Луне развернули флаг Китая (ФОТО)
16:29 Стоимость нефти снижается на фоне роста заболеваемости COVID-19, - Reuters
16:01 Китай проводит испытание беспилотного палубного вертолета (ФОТО)
15:55 741 млн долларов в бюджет страны и городов присутствия – отчет Метинвеста за 2019 год
14:40 Украинцы будут получать по две пенсии: назван размер дополнительной выплаты
14:26 Мировой рынок вооружений: Названы лидеры и новички рейтинга
14:20 Китай испытал в полете свой первый беспилотный вертолет AR-500B
14:16 Кремль ждал, что Зеленский приедет в Москву и поцелует сапог Путина, - Роман Цимбалюк
14:00 Украинцам, которые переболели COVID-19, дали рекомендации, что делать после выздоровления
13:49 Зеленский с треском проиграл выборы в родном городе: Ахметов готовится сорвать подсчет голосов!? - Молчанов
13:21 Без дешевых мандаринов и икры: Как изменились цены на новогодний стол
13:20 Названы самые популярные автомобили среди украинцев в 2020 году
13:00 Армия США заказала БПЛА Shadow последнего поколения на сумму $66 млн
12:55 Ситуация с COVID в Украине изменилась. Коронавирус пошел на спад
12:30 Украинский врач рассказал, всегда ли при COVID-19 повышается температура
12:28 Ведущий Майкл Щур жестко прошелся по Потапу и его скандальному видео
11:29 Появились детали убийства музыканта в Киеве (ФОТО)
11:20 Фальшивая легализация “ДНР” и “ЛНР” на уровне Совбеза ООН дала фальстарт, - "Злой одессит"
11:10 Украинцы получат новые платежки за отопление и воду. Что изменится?
10:41 Чешские ученые изобрели антивирусную бумагу, убивающую COVID
09:36 Аналитики рассказали, как изменится рынок труда за пять лет
09:30 "Нужно отходить от прицепной артиллерии": Генерал рассказал, какая техника нужна военным на Донбассе
08:46 Назван самый опасный автомобиль мира (ВИДЕО)
08:34 Financial Times назвало 12 самых влиятельных женщин 2020
08:16 В США признали уроженцев Курил японцами, в РФ пришли в ярость
08:09 Организм учится сопротивляться COVID-19: Названы два уровня защиты от коронавируса
08:04 Работа в Чехии. Украинцев зазывают на работу в Европу
07:30 Кто должен уходить на самоизоляцию после контакта с COVID-позитивным
07:15 Зимние каникулы в украинских школах: как на них повлияет COVID-19 и локдаун
07:00 На продажу выставили настоящую "капсулу времени", - 27-летний Corvette в состоянии нового (ФОТО)
06.12.2020 г.
23:28 Украина разместит мощные ракетные комплексы "Нептун" на побережье Черного и Азовского морей - Минобороны
23:12 "И тут Остапа понесло": в Сети появилось юмористическое видео про очередные победы Зеленского
21:40 За новым кроссовером Mitsubishi Eclipse Cross начала выстраиваться очередь
19:53 Франция запустит демонстрационный образец Future Combat Air System в 2021 году
19:46 Гриневецкий и Труханов готовят новую волну беспредела в Одессе. Для этого им надо уничтожить ОПЗЖ силами националистов - блогер
18:56 «Космические победы» Зеленского. В Сети появилось юмористическое видео по мотивам видеообращения Президента к народу
18:30 Армия США собирается улучшить возможности своего беспилотника Grey Eagle
17:59 В Китае начались испытания беспилотных такси без страхующего водителя
16:00 CMV-22B Osprey ВМС США совершил первый взлет с авианосца
15:30 Определены лучшие автомобили 2020 года
15:00 Слепая 62-летняя женщина связала для украинских военных 2100 пар теплых перчаток (ФОТО)
14:31 Трамп заявил, что демократы доведут страну до социализма
14:25 Российского рок-музыканта и актера Петра Мамонова не пустили в Украину
14:00 Эксперты объявили, какие профессии будут востребованы в ближайшие 4 года
13:30 Момент падения знаменитого радиотелескопа «Аресибо» попал на видео
12:18 Курьез дня: австралийцы нашли коалу на своей искусственной елке (ФОТО)
12:12 Интерпол предупредил о фальсификациях: Вакцины от коронавируса главная цель организованной преступности
Все новости »

Украина модернизирует БТС-4 (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Украина модернизирует БТС-4 (ФОТО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Львовский бронетанковый завод модернизировал БТС-4

Согласно заявлению Укроборонпрома, Львовский бронетанковый завод, входящий в состав украинского государственного предприятия «Укроборонпром», модернизировал и поставил вооруженным силам Украины бронированный тягач БТС-4 (БРЭМ). Об этом сообщает портал Janes, информирует enovosty.com/news.

Бронированный тягач БТС-4 вывозит поврежденную военную технику с поля боя. Львовский БТС-4 имеет новейшую крановую установку, грузоподъемность которой составляет 12 т, тяговую лебедку для эвакуации техники весом до 100 т и обновленное электросварочное оборудование.

Украина модернизирует БТС-4 (ФОТО)

На БТС-4 установлен двигатель, мощность которого составляет 580 л.с, бульдозерное оборудование и топливные баки.

Читайте: "Киевский бронетанковый завод" передал военным партию восстановленных БТР-80

Ранее сообщалось, что Украина разместит мощные ракетные комплексы «Нептун» на побережье Черного и Азовского морей


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 649

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Евро-буза: Польша и Венгрия против Брюсселя и Сороса
"Мотор Сич"- бриллиант отечественного машиностроения практически утрачен для Украины
Итоги ноября: Прививка от кризиса, "три орешка" президента и "платиновая карта" США для Украины
Автомобильная отрасль в Украине: как выжить в условиях неравной конкуренции
Рынок газа: Чем закончится борьба на газовом рынке между "Нафтогазом" и газсбытами
Госбюджет-2021: выплата долгов, рост расходов и рекордный дефицит главной сметы страны
Если завтра Байден: Глобальные последствия смены власти в США
Вакцины от коронавируса: Реальный шанс на спасение, "пустышки" и "темные лошадки"
Почему Россия больше не царь горы на Южном Кавказе и когда условный Кадыров присягнет Эрдогану, - Пионтковский
Карабахский мир и армянский майдан. К чему приведет Москву вмешательство в конфликт
Все статьи





Читайте также

"Киевский бронетанковый завод" передал военным партию восстановленных БТР-80
 ВСУ получили обновленный бронированный тягач-эвакуатор БТС-4 (ФОТО)
В Украине прошли огневые испытания новой РСЗО "Буревій" (ВИДЕО)
 В Австралии могут появиться украинские ракеты
В Украине модернизировали уникальные танки для ВСУ (ФОТО)
 Япония планирует построить завод на Луне
В Харькове заметили роскошное авто (ФОТО)
 Что строят на оккупированном заводе "Залив": УДК или плавающий гомункулус, - Злой Одессит -

Армия

Очки ночного видения (ОНБ-300)
Танк «Меркава Mk.4» (Израиль)
Боевая машина пехоты KIFV XK-21 (Южная Корея)
Вертолет «Лев-1»
Вся армия    >>

Персоны

Косюк
Юрий
Усманов
Алишер
Резников
Алексей
Абромавичюс
Айварас
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"И тут Остапа понесло": в Сети появилось юмористическое видео про очередные победы Зеленского (6748)

"Нужно отходить от прицепной артиллерии": Генерал рассказал, какая техника нужна военным на Донбассе (4827)

У ботсаду Києва розквітла незвичайна рослина, яка мала "прокинутися" у лютому (ФОТО) (4247)

Украина разместит мощные ракетные комплексы "Нептун" на побережье Черного и Азовского морей - Минобороны (3891)

Назван самый опасный автомобиль мира (ВИДЕО) (2327)

Пилоты сняли самый гигантский айсберг в мире (ФОТО) (1748)

Кремль ждал, что Зеленский приедет в Москву и поцелует сапог Путина, - Роман Цимбалюк (1630)

Украинцам, которые переболели COVID-19, дали рекомендации, что делать после выздоровления (1597)

Кто должен уходить на самоизоляцию после контакта с COVID-позитивным (1553)

В США признали уроженцев Курил японцами, в РФ пришли в ярость (1442)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Отжать и выжать "Цитрус". Власть и полицию не интересуют атаки рейдеров на компанию

Король умер, виват новый король. Как появилась новая коррупционная империя ГАСИ


Вакцины от коронавируса: Реальный шанс на спасение, «пустышки» и «темные лошадки»


Мнения
Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля
Андрей Зубов

Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля

103 года назад в России победило абсолютное зло. Ныне в США победило добро, конечно, не абсолютное, но вселяющее надежду.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Мотор Сич"- бриллиант отечественного машиностроения практически утрачен для Украины (42177)

Тайна загадочных монолитов, взволновавших весь мир, раскрыта (14217)

В Таллине шимпанзе убрал вольер и помыл окна (ВИДЕО) (10753)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube



Мотор Сич

help




bigmir)net TOP 100

 