Украина модернизирует БТС-4 (ФОТО)

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Львовский бронетанковый завод модернизировал БТС-4

Согласно заявлению Укроборонпрома, Львовский бронетанковый завод, входящий в состав украинского государственного предприятия «Укроборонпром», модернизировал и поставил вооруженным силам Украины бронированный тягач БТС-4 (БРЭМ). Об этом сообщает портал Janes, информирует enovosty.com/news.

Бронированный тягач БТС-4 вывозит поврежденную военную технику с поля боя. Львовский БТС-4 имеет новейшую крановую установку, грузоподъемность которой составляет 12 т, тяговую лебедку для эвакуации техники весом до 100 т и обновленное электросварочное оборудование.

На БТС-4 установлен двигатель, мощность которого составляет 580 л.с, бульдозерное оборудование и топливные баки.

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