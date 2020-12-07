Financial Times назвало 12 самых влиятельных женщин 2020

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В свежий рейтинг авторитетного издания попала Светлана Тихановская

Авторитетное издание Financial Times выбрало двенадцать самых влиятельных женщин 2020 года из кандидатов, предложенных читателями, информирует enovosty.com/news.

В списке авторитетных женщин оказались политики и артисты. Несколько удивило и то, что в этом году в списке оказалась белорусский национальный лидер Светлана Тихановская. В целом же, список выглядит таким образом:

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн

Сооснователь компании BioNTech (Германия), которая вместе с американскими фармацевтами Pfizer разработала одну из самых успешных вакцин от коронавируса Озлем Тюречи

Вице-президент новоизбранного главы Белого дома Джо Байдена Камала Харрис

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская

Известный политик США Стейси Абрамс

Все работающие мамы, которые оказались в рейтинге издания

Президент Тайваня Цай Инвэнь

Канцлер Германии Ангела Меркель

Судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, которая недавно умерла

Депутат Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес

Министр здравоохранения индийского штата Кералы К. К. Шайладжа, она же — учитель Шайладжи

Певица Тейлор Свифт, которая оказалась в рейтинге рядом со столь авторитетными политиками, так как «творчеством противостоит неравенству»

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Отметим, этот список поход на рейтинг журнала Forbes, который также регулярно выбирает самых авторитетных женщин. Там отметили тот факт, что если ранее рейтинг преимущественно состоял из богатых женщин, то со стремительным развитием технологий и меняющимися бизнес-трендами всё чаще в списке появляются по-настоящему влиятельные люди, которые меняют разные отрасли и индустрии.