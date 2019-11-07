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Военная полиция позволит укрепить правопорядок в военной среде, — Владислав Волошин

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой относительно создания военной полиции

С вопросом относительно необходимости создания данного подразделения и положительных эффектах от его функционирования “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному военному журналисту Владиславу Волошину, информирует enovosty.com/news.

Владислав Волошин сообщает, что создание в украинской армии военной полиции является реальным шагом на пути к ее реформированию

«Сегодня военная полиция есть во многих передовых армиях мира. Мы стремимся таким армиям соответствовать. У нас сегодня есть ВСП — военная служба правопорядка, но она не имеет на данный момент таких полномочий, какими будет наделена военная полиция. И хоть на ВСП возложены немалые функции в области соблюдения закона и права в Вооруженных Силах, однако ВСП не могут ни задерживать ни удерживать, ни проводить следственные действия относительно военнослужащих — правонарушителей.

Есть большие надежды на то, что в новой военной полиции будет немало полномочий, которые позволят укрепить правопорядок в армейской среде. В частности, в районах проведения ООС действует полтора десятка комендатур ВСП и на них возложено немало задач. Но для их эффективного выполнения нужны и соответствующие полномочия. Например, дезертирство является преступлением, но расследовать его приходится вместе с национальной полицией и военной прокуратурой, а это не только потеря времени, а и затягивание процесса со многими последствиями.

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Это лишь пример того, что на военную полицию, как на узких специалистов, может быть возложена функция досудебного расследования. Таких моментов есть немало, среди них и тесное взаимодействие с военно-гражданскими администрациями на Донбассе. Сейчас там территориально находится немало военных и правонарушения, совершенные ими, должна расследовать военная полиция. Это не только поможет профессиональней совершать все необходимые действия, а и поможет снять социальное напряжение, которое может возникнуть между военными и гражданскими или полицией.

И основное, именно подразделения военной полиции смогут тесно и эффективно взаимодействовать с возможной миротворческой миссией. Это мировая практика и она свою действенность показала во многих горячих точках, где до недавнего времени шли боевые действия», — сообщает Владислав Волошин


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 72

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