В Украину прибыл основатель AliExpress

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Самый богатый человек Китая, основатель AliExpress, на данный момент находится в Харькове.

О том, что самый богатый человек Китая находится в Харькове стало известно благодаря Telegram-каналу «Харьков 1654», информирует enovosty.com/news.

Сегодня Джек Ма проведет встречу со студентами Харьковского национального университета им. Каразина. Завтра же основатель AliExpress должен отправиться в Киев, где он будет спикером международного экономического форума.

Справка. Состояние Джека Ма оценивается приблизительно в 36 млрд долларов. Он является председателем совета директоров Alibaba Group.

Родился Ма в Ханчжоу в семье музыкантов. Еще с детства он поставил себе цель выучить английский язык. Будучи ребенком, он часто ездил в отели, чтобы поразговаривать с иностранцами. Помимо этого, нередко выступал в роли бесплатного экскурсовода для англоязычных туристов.

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Нынешний миллиардер долго не мог поступить в колледж – два раза он проваливал экзамены. Позже он все же окончил педуниверситет. Свою карьеру он начинал с преподавателя английского языка и международной торговли.