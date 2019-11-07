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Ученые: В городском жилье обнаружено больше грибков, чем в деревенских домах

Главная » Последние новости » Новости общества » Ученые: В городском жилье обнаружено больше грибков, чем в деревенских домах
 
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Жителям городов приходится чаще контактировать с опасными грибками, нежели тем, кто живет в сельской местности.

Ученые из Ратгерского университета (США) пришли к выводу, что жилье, расположенное в городе, более подвержено грибку, нежели дома, находящиеся в деревне. При чем, ни антибактериальные, ни противогрибковые средства не помогают уменьшить количество плесени, информирует enovosty.com/news.

Американские исследователи считают, что виной всему урбанизация. Интенсивная застройка ухудшает микрофлору в квартирах. Из-за этого жители данных помещений чаще страдают от астмы или аллергии.

Чтобы установить этот факт, ученые собирали смывы в дикой природе, деревенских домах, в жилье, находящемся в небольших городках, а также в квартирах мегаполисов Южной Америки. Также фиксировалась информация о частоте уборки и использовании разных химических средств.

Оказалось, что чем более урбанизированным было поселение, тем больше химвеществ использовалось для уборки. Однако, эффект, по мнению ученых, оказался обратным. Состав и количество грибков в городском жилье оказался намного больше и разнообразнее, чем в деревенских домиках.

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Специалисты предполагают, что из-за активного использования противомикробных средств грибки стали более живучими. Также в городах зафиксировано больше диоксида углерода, который также любят разнообразные микробы.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 36

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