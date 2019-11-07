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Синоптик: Какой будет погода в последний рабочий день недели

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В пятницу прогнозируется местами дождливая погода. Однако на выходных в Украину вновь возвратится потепление.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook обнародовала свежий прогноз погоды, информирует enovosty.com/news.

Она заверила, что в ближайшую пятницу осадки пройдут, в основном, в западных регионах Украины. Практически на всей остальной территории страны будет сухо.

Прохладнее всего в последний рабочий день недели будет на западе и севере. Столбики термометров там поднимутся только до +9…+14 градусов. Жителям юга, востока и центра Наталья Диденко прогнозирует комфортные +14…+20 градусов тепла. В этот день ветер будет слабым и северо-восточным.

В столице 8 ноября ночью ожидается небольшой дождь, днем же возвратится сухая погода. Помимо этого, синоптик предупреждает киевлян об утреннем тумане. Видимость будет ограничена 500 метрами.

Читайте: В Украину возвращается дождливая погода

Наталья Диденко добавила, что несмотря на то, что в некоторых странах прогнозируется снег, в Украине на выходных снова придет потепление.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 15

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