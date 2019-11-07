СБУ блокировала масштабную вырубку лесозащитных насаждений

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В Харьковской области СБУ блокировала масштабную вырубку лесозащитных насаждений

Масштабная вырубка лесозащитных насаждений вдоль магистральных путей в Харьковской области могла привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на объектах железной дороги. Служба безопасности Украины блокировала потенциальную угрозу. Об этом сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Организованная группировка, в которую входило пятеро жителей региона, занималась нелегальной вырубкой деревьев для продажи. Лесные насаждения, которые интересовали злоумышленников, находились вдоль магистральных путей и защищали транспортные коммуникации от эрозии железнодорожных насыпей.

В течение десяти месяцев злоумышленники уничтожили деревьев почти 5 000 000 гривен. Правоохранители задержали всех участников группировки во время очередной незаконной вырубки деревьев возле железнодорожного пути с интенсивным движением поездов на территории Змиевского района.

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На месте правонарушения было выявлено немало срубленной древесины и четыре грузовика. Также в помещениях фигурантов дела изъято два пистолета, револьвер и боевую гранату РГД-5. Сейчас задержанным сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.