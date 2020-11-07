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В Сети появилась смешная карикатура Сергея Елкина про «подарок» Путина для Лукашенко

Главная » Последние новости » Новости общества » В Сети появилась смешная карикатура Сергея Елкина про "подарок" Путина для Лукашенко
 
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Известный карикатурист Сергей Елкин отреагировал на идею Лукашенко приобрести в России месторождение нефти, которую поддержал Путин.

Фото: Сергей Елкин, информирует enovosty.com/news.

«Подарок с барского плеча»; «Хорошо устроился»; «Нефть в обмен на свободу»; «Путин готов купить Лукашенко за бочку нефти», — комментируют пользователи в соцсетях, а другие иронизируют, что через год обнаружится «брак» проданной нефти и России придется выплачивать компенсацию за плохое качество.

Ранее Сергей Елкин в своей карикатуре высмеял реакцию Лукашенко на встречу Светланы Тихановской с европейскими лидерами:

В Сети появилась смешная карикатура Сергея Елкина про «подарок» Путина для Лукашенко

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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