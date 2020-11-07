В Сети появилась смешная карикатура Сергея Елкина про «подарок» Путина для Лукашенко
Известный карикатурист Сергей Елкин отреагировал на идею Лукашенко приобрести в России месторождение нефти, которую поддержал Путин.
Фото: Сергей Елкин, информирует enovosty.com/news.
«Подарок с барского плеча»; «Хорошо устроился»; «Нефть в обмен на свободу»; «Путин готов купить Лукашенко за бочку нефти», — комментируют пользователи в соцсетях, а другие иронизируют, что через год обнаружится «брак» проданной нефти и России придется выплачивать компенсацию за плохое качество.
Ранее Сергей Елкин в своей карикатуре высмеял реакцию Лукашенко на встречу Светланы Тихановской с европейскими лидерами:
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