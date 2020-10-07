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СБУ блокировала деятельность пророссийской «троллефермы» (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ блокировала деятельность пророссийской "троллефермы" (ВИДЕО)
 
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СБУ блокировала деятельность пророссийской "троллефермы"

На Днепропетровщине Служба безопасности Украины разоблачила региональное отделение «троллефермы», распространяющей через соцсети материалы, которые могут повлиять на избирательный процесс. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует enovosty.com/news.

Киберспециалисты и следователи спецслужбы задокументировали противоправную деятельность жителей Днепра, Кривого Рога и Павлограда, которые являются администраторами групп в социальных сетях и распространяют в интернете антиукраинские материалы. Эта информация, по данным экспертов, содержит призывы к изменению границ территории или государственной границы Украины.

В течение последнего месяца сотрудники СБУ провели комплекс следственных действий, по результатам которых заблокировали противоправную деятельность нескольких интернет-провокаторов.

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Правоохранители установили, что злоумышленники активно вели переписку с жителями России и так называемого ОРДЛО, которые ставили перед ними задачи по распространению фейковых материалов относительно будущих выборов в Украине и кандидатов в органы местного самоуправления. Они также планировали эскалацию социальной напряженности в регионе и провокацию массовых нарушений общественного порядка.

Киберспециалисты СБУ уже установили личность одного из координаторов, который является уроженцем Днепропетровской области и присоединился к сепаратистам «ДНР» в мае 2014 года.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 156

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