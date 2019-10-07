РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Глаза войны: фото итальянского фотографа

Все фото »

Новости общества

07.10.2019 г.
20:06Неутешительные новости с передовой: каждый день есть убитые и раненые, - Юсупова
19:24Маломуж сообщил, что террористы будут использовать разведение войск на Донбассе, чтобы занять новые территории
18:16"Мы будем под наши танки ложиться": жители Золотого требуют не отводить ВСУ (ВИДЕО)
17:13Киберполиция блокировала деятельность интернет-магазинов, продававших фальсификат
16:47"Проще развестись, чем кого-то уволить": Гончарук об изменениях в Трудовом кодексе
16:27В Крыму оккупанты устроили жителям новые "пытки"
16:14В Украине заявили о срыве разведения сил на Донбассе: подробности
Все новости общества

Аналитика

07.10.2019

Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 1

Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 1
Новая власть таки взялась за крайне непредсказуемую затею в виде скоропостижного введения рынка земли, правда, не с 1 января 2020 года, как обещалось, ...
04.10.2019

Итоги дня: Цена счастья украинцев, казус Лукашенко и обновление ЦИК

Итоги дня: Цена счастья украинцев, казус Лукашенко и обновление ЦИК
Монобольшинство в ВРУ утвердило программу КМУ, ЦИК выбрала новых главу, его замов и секретаря, а под Львовом разбился самолет, - такими были главные ...
03.10.2019

Итоги дня: Два сценария Зеленского, валютные горки и столичные перемены

Итоги дня: Два сценария Зеленского, валютные горки и столичные перемены
Президент Владимир Зеленский предложил новый состав ЦИК, Рада проголосовала за законопроект о столице, а в Украину уже торопиться прохладная и влажная ...

Последние новости

07.10.2019 г.
20:06 Неутешительные новости с передовой: каждый день есть убитые и раненые, - Юсупова
19:54 Международные резервы Украины выросли на несколько миллиардов: подробности
19:48 «Мы будем собирать вещи и уходить на улицу»: Джонсон вновь заявляет о выходе Британии из ЕС 31 октября
19:24 Маломуж сообщил, что террористы будут использовать разведение войск на Донбассе, чтобы занять новые территории
19:05 Знаменитый Джим Керри нарисовал яркую карикатуру на Трампа с Зеленским
18:52 Премьер Дании рассмешила парламент историей о дружбе слона и верблюда (ВИДЕО)
18:32 Reuters: В Боливии проливные дожди помогли потушить лесные пожары
18:16 "Мы будем под наши танки ложиться": жители Золотого требуют не отводить ВСУ (ВИДЕО)
17:57 Самолеты-невидимки F-35B превращают десантный корабль в легкий авианосец (ФОТО)
17:34 Стало известно, какими полезными свойствами обладает виноград
17:13 Киберполиция блокировала деятельность интернет-магазинов, продававших фальсификат
16:47 "Проще развестись, чем кого-то уволить": Гончарук об изменениях в Трудовом кодексе
16:27 В Крыму оккупанты устроили жителям новые "пытки"
16:14 В Украине заявили о срыве разведения сил на Донбассе: подробности
15:47 Кабмин назвал условие роста ВВП Украины на 40%
15:31 Сергей Быков рассказал об основных аспектах легализации теневого бизнеса
15:04 Золотовалютные резервы РФ в ненадежных руках, - Злой Одессит
15:00 Китай опаснее России: Армия США готовится к военному противостоянию с Пекином
14:45 Эксперты назвали самые продаваемые автомобили в Европе
14:30 Украина будет поставлять новое вооружение в Саудовскую Аравию
14:15 В Украине может появиться новый налог на обмен валюты
14:00 На улицах Лондона в скором времени появятся беспилотные такси
14:00 iPhone 11 Pro Max возглавил рейтинг лучших доступных смартфонов
13:58 Какой вид спорта может продлить жизнь на 10 лет
13:55 Наведение порядка на рынке янтаря станет позитивным сигналом для запуска рынка земли, считают эксперты
13:45 В Украине хотят полностью отменить госстандарты: как это повлияет на качество продуктов
13:19 В США назвали "Северный поток 2" сокрушительным ударом по безопасности Европы
13:19 Новая версия гибели группы Дятлова
13:13 Импорт электроэнергии из России пролоббирован Герусом в интересах Коломойского, - СМИ
13:05 "Скорая" за десять минут: В Украине обновили стандарты доступности к публичным услугам
13:03 Угроза интеграция Беларуси с РФ создает предпосылки к протестам, - "Злой одессит"
13:00 Украинская пшеница стала неконкурентной на ключевом рынке. Названы причины
12:57 Новогодние праздники: сколько дней будут отдыхать украинцы
12:46 В Bild написали о новой опасности для Путина
12:44 Отопительный сезон-2020: Эксперты прогнозируют украинцам повышение тарифов на 20-25%
12:43 "Это проблема России и этих людей": В "Слуге народа" рассказали о судьбе боевиков на Донбассе
12:40 "Полина" будет спасать украинцев от домашнего насилия
12:39 Великобритания построит собственную термоядерную электростанцию: все подробности проекта
12:37 Найдено завещание Гитлера
12:06 «Make-in-India»: Lockheed переносит сборку крыльев для истребителя F-16 в Индию
11:50 "Выстрелил и забыл": Военный эксперт рассказал, как "Джавелины" скорректировали ситуацию на Донбассе
11:31 Трамп просто бросает в братские объятия России. Пономарь рассказал, что делать Украине
11:28 Беларусь поможет Украине справиться с топливным кризисом
11:18 Когда Зеленский будет готов помочь Трампу, - СМИ
11:13 Назвали условие для легализации оружия в Украине
10:54 ЕС до конца недели даст ответ Британии по Brexit,- Макрон
10:18 У Зеленского объяснили, почему Украина не может отказаться от формулы Штайнмайера
10:18 В Эстонии объявили охоту на украинцев "в аренде"
10:10 В Китае 13-летний украинец выбросился из окна из-за издевательств учителя
09:50 Донбасс – это хвост, за который РФ будет держать собаку, чтобы не кусалась, - военный эксперт
09:46 ДТП в Киеве: внедорожник на зебре сбил человека
09:23 Ким Чен Ын назвал условия возобновления переговоров со CША
09:17 Подержанные иномарки наводнили украинские дороги. Впечатляющие цифры
09:13 Украинские военные показали, как наблюдают за врагом на Донбассе. Интересные фотографии
08:53 Трамп решил отменить для поляков визы в США
08:44 Внезапная смерть молодой украинской актрисы. Соцсети шокированы трагедией
08:42 Пекин сократил повестку торговых переговоров с США
08:36 Путина с Шойгу сняли на видео за странным занятием
08:28 Турция и США обсудили создание в Сирии зоны безопасности
08:08 На Донбассе враг развязал кровавые бои. Появились печальные вести
Все новости »

«Проще развестись, чем кого-то уволить»: Гончарук об изменениях в Трудовом кодексе

Главная » Последние новости » Новости общества » "Проще развестись, чем кого-то уволить": Гончарук об изменениях в Трудовом кодексе
 
Печать Отправить на почту

 

 

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о новых изменениях в Трудовом кодексе

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин планирует внести изменения в Трудовой кодекс Украины, информирует enovosty.com/news.

В частности, изменения будут внесены в разделы “Об отпусках“, “Об оплате труда“ и “Об охране труда“. Гончарук подчеркнул, что если сейчас происходит принятие человека на работу, то компания, можно сказать, «усыновляет» сотрудника. Поэтому в случае возникновения конфликта, проще «развестись, чем кого-то уволить», так как увольнение работника является достаточно затяжной процедурой

«Проще развестись, чем кого-то уволить»: Гончарук об изменениях в Трудовом кодексе

Если компания хочет уволить сотрудника, то перед увольнением работнику необходимо вынести более двух выговоров. Кроме того, их нужно правильно оформить. Не все работодатели соблюдают эту норму, поэтому они часто проигрывают дело в суде. И в случае проигрыша работодатели не только должны восстановить сотрудника в должности, но и также выплатить ему зарплату за вынужденные прогулы.

Читайте: Страны ЕС гостеприимно открывают двери для украинских трудовых мигрантов


По материалам Деньги.юа
Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 229

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 1
Итоги дня: Цена счастья украинцев, казус Лукашенко и обновление ЦИК
Итоги дня: Два сценария Зеленского, валютные горки и столичные перемены
Система образования не устраивает ни студентов, ни работодателей - отчет Всемирного банка
Итоги дня: План действий по Крыму и Донбассу, убийца танков для Украины и старт большой приватизации
Почему законопроект о легализации игорного бизнеса может стать проблемой
Итоги дня: Экстренное заявление по Донбассу, жесткий ультиматум Зеленскому и звезда на пороге
Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть
«Настучи» на продавца и получи кэшбэк: Налоговые изменения
Столичные страсти: что может помешать Зе-команде захватить власть в Киеве?
Все статьи


Читайте также

СМИ разузнали, какую зарплату получают депутаты
 "Евробляхеры" протестуют у стен Рады: подробности (ВИДЕО)
Как английский язык влияет на поиск работы и зарплату в Украине
 Стало известно, сколько будут зарабатывать киевляне в 2022 году
Скоро все изменится: Чиновник рассказал, кому и на сколько поднимут зарплаты
 Бизнес готов платить больше. Кто в Украине разбогатеет уже этой осенью
В Украине выросли зарплаты и уменьшилась задолженность
 Где украинским аграриям жить хорошо
Загрузка...

Армия

Зенитный ракетный комплекс Red Sky-2 (Израиль)
Бронетранспортер Type 73 (Япония)
Зенитно-ракетный комплекс Туре 93 SAM (Япония)
Танк K1 (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Галина
ГЕРЕГА
Сергей
ПОЯРКОВ
Александр
ДАНИЛЮК
Анна
НОВОСАД
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Система образования не устраивает ни студентов, ни работодателей — отчет Всемирного банка

Паспортный контроль в Борисполе: Почему это не работает так, как работает во всем мире?

Весенне-летний отпуск: Какие страны выбирают украинцы

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера


Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

Землю спекулянтам


Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 