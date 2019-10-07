«Проще развестись, чем кого-то уволить»: Гончарук об изменениях в Трудовом кодексе

Главная » Последние новости » Новости общества » "Проще развестись, чем кого-то уволить": Гончарук об изменениях в Трудовом кодексе "Проще развестись, чем кого-то уволить": Гончарук об изменениях в Трудовом кодексе

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о новых изменениях в Трудовом кодексе

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин планирует внести изменения в Трудовой кодекс Украины, информирует enovosty.com/news.

В частности, изменения будут внесены в разделы “Об отпусках“, “Об оплате труда“ и “Об охране труда“. Гончарук подчеркнул, что если сейчас происходит принятие человека на работу, то компания, можно сказать, «усыновляет» сотрудника. Поэтому в случае возникновения конфликта, проще «развестись, чем кого-то уволить», так как увольнение работника является достаточно затяжной процедурой

Если компания хочет уволить сотрудника, то перед увольнением работнику необходимо вынести более двух выговоров. Кроме того, их нужно правильно оформить. Не все работодатели соблюдают эту норму, поэтому они часто проигрывают дело в суде. И в случае проигрыша работодатели не только должны восстановить сотрудника в должности, но и также выплатить ему зарплату за вынужденные прогулы.

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