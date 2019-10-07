Найдено завещание Гитлера

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Ученые сделали сенсационное заявление: им удалось найти завещания Гитлера, которое он написал весной 1945-го года.

Дрезденские ученые обнаружили завещания лидера нацисткой Германии, где указано, что и кому он оставляет. Оказывается, Гитлер еще зимой 1945 предполагал, что проиграет войну. Поэтому принял решение вывести деньги и распределить их между близкими и друзьями, информирует enovosty.com/news.

Борман и Шахт из кабинета министров были близкими соратниками Гитлера. Они имели доступ к золотым запасам фюрера. Со слов ученых, эти ценности Гитлер переправил в страны Латинской Америки. Своей сожительнице Еве Браун в случаи его кончины должны были достаться пару счетов в Швейцарии и Бразилии.

Скоро будет определена подлинность документа. Если она подтвердится, то завещание разыграют на аукционе.