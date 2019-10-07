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Киберполиция блокировала деятельность интернет-магазинов, продававших фальсификат

Главная » Последние новости » Новости общества » Киберполиция блокировала деятельность интернет-магазинов, продававших фальсификат
 
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Киберполиция блокировала деятельность интернет-магазинов, продававших фальсифицированную бытовую химию

На Закарпатье сотрудниками Национальной полиции Украины было изъято из обращения около 100 тонн фальсифицированной бытовой химии, — сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, информирует enovosty.com/news.

Сеть предприятий производила фальсификат в промышленных масштабах. Основным каналом сбыта были собственные интернет-магазины и различные интернет-площадки по продаже товаров. Ежемесячный доход одного из таких предприятий достигал полумиллиона гривен.

Злоумышленники под видом официального оптового представителя известной торговой марки распространяли фальсифицированную продукцию на территории Украины, Словакии, Венгрии и Румынии

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 222

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