Киберполиция блокировала деятельность интернет-магазинов, продававших фальсификат

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Киберполиция блокировала деятельность интернет-магазинов, продававших фальсифицированную бытовую химию

На Закарпатье сотрудниками Национальной полиции Украины было изъято из обращения около 100 тонн фальсифицированной бытовой химии, — сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, информирует enovosty.com/news.

Сеть предприятий производила фальсификат в промышленных масштабах. Основным каналом сбыта были собственные интернет-магазины и различные интернет-площадки по продаже товаров. Ежемесячный доход одного из таких предприятий достигал полумиллиона гривен.

Злоумышленники под видом официального оптового представителя известной торговой марки распространяли фальсифицированную продукцию на территории Украины, Словакии, Венгрии и Румынии

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