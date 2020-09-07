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Владислав Волошин: «Любая провокация на Донбассе может перерасти в широкомасштабную военную агрессию»

Главная » Последние новости » Новости общества » Владислав Волошин: "Любая провокация на Донбассе может перерасти в широкомасштабную военную агрессию"
 
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Боевики нарушили перемирие на Донбассе

С вопросом относительно опасности данной ситуации и мер, которые необходимо предпринять для недопущения подобных ситуаций в будущем, “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к военному журналисту Владиславу Волошину, информирует enovosty.com/news.

Владислав Волошин сообщает, что то, что перемирие скоро закончится, стало ясно после заседания ТКГ, которое состоялось в конце августа

«На нем Россия фактически заблокировала минский процесс (обмен заложниками, развод сил и средств, подготовку к Нормандскому саммиту) до тех пор, пока украинский парламент не изменит постановление «О назначении очередных местных выборов в 2020 году». Россия начала разговаривать языком ультиматумов, демонстрируя то, что ей не нужен мир на Донбассе. Для нее главное — решение геополитически выгодных вопросов. То-есть, придерживаться условий перемирия ей уже незачем. Как результат этого – в последнюю неделю августа начинаются провокационные обстрелы наших позиций, а наблюдатели ОБСЭ фиксируют резкое возрастание нарушений режима тишины. И даже, не взирая на усилия украинской стороны ТКГ на следующем заседании, не взирая на заявления украинской власти, которая призывает российских боевиков удерживаться от провокаций – перемирие реально закончилось.

Это подтвердил и представитель так называемой «ДНР» Денис Пушилин, который заявил о том, что боевики 7-го сентября откроют огонь по нашим позициям под Горловкой. Пушилин – фигура не самостоятельная и его заявление – продиктованное Москвой сообщение Украине о том, что соблюдать дальше перемирие Россия уже не намерена. Все это – фактическое доказательство того, что Россия готова в любой момент возобновить активные боевые действия на Донбассе.

Читайте: Еще одна провокация боевиков на Донбассе: смертельно ранен украинский боец

Для нас это очень тревожный сигнал, ведь в сентябре агрессор проведет два масштабных военных учения на наших границах. 21-26 сентября начнутся маневры под названием «Кавказ-2020», в которых будут принимать участие больше 120 тысяч военных, полтысячи танков, 300 самолетов и сотни единиц другой боевой техники. Далее на территории Беларуси начнутся учения «Славянское братство-2020», которые фактически будут нести угрозу нападения на наши северные границы. Любая провокация на Донбассе может перерасти в широкомасштабную военную агрессию, ведь российские войска будут сосредоточены на стратегически опасных направлениях и готовы к вторжению.

Но учитывая политическую ситуацию в Украине – октябрьские местные выборы, по-моему мнению широкомасштабной российской агрессии не будет. Все эти войска на границах собраны для давления на украинское общество. Пока у пророссийских сил есть большие надежды получить свой сектор влияния политическими путями, через победы на выборах, внешней агрессии не предвидится. Но подконтрольные России боевики ОРДЛО постоянно будут совершать вооруженные провокации, подыгрывая таким политическим силам в Украине, пытаясь показать, что только они могут договориться за мир на Донбассе. Интенсивность таких обстрелов будет довольно высокой, включая в себя не только обстрелы позиций, а и активные выходы диверсионных групп, боевые столкновения и стрелковые контакты. За время перемирия стороны подготовили новые укрепления и позиции, потому еще и активизируется разведка противника. Осень будет довольно напряженной не только в политической жизни Украины, но и обострится ситуация на Донбассе», — сообщает Владислав Волошин


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 338

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