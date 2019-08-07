В Новой Зеландии археологи нашли попугая высотой в один метр

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На территории Новой Зеландии найдены останки самого крупного попугая, когда-либо жившего на Земле. Птица вырастала высотой до метра и весила больше семи килограммов.

Археологии нашли в Новой Зеландии окаменелости крупнейшего попугая. Об этом они сообщили в своей новой статье, обнародованной научным изданием Biology Letters, информирует enovosty.com/news.

Скелет был обнаружен во время проведения раскопок в окрестностях Отако, неподалеку города Сент Баанс. Мегапопугай жил во времена Миоцена (приблизительно 19 млн лет назад).

Обнаруженные останки позволили ученым установить, что найденная птица достигала в длину 90 см, а весила – 7 кг.

Археолог Тревор Ворти, один из руководителей экспедиции, заявил, что Новая Зеландия славится на весь мир большими редкими попугаями, однако до сих пор не удавалось найти ничего подобного.

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Новый вид попугаев назвали Heracles inexpectatus. Предполагается, что они могли быть хищниками. На это указывают гигантские размеры туловища. Колллега Ворти Мафк Арчер предположил даже, что Heracles inexpectatus могли питаться другими попугаями.

Напомним, что именно Новая Зеландия была родиной для самой большой известной науке птицы – моа. Эти пернатые вырастали до 3,6 метров и весили около 250 килограммов.