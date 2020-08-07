В Германии начались военные учения «Sabre Junction 20»

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В Германии начались военные учения "Sabre Junction 20", в которых Украину представляет подразделение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

В Германии начались ежегодные военные учения «Sabre Junction 20», в которых принимает участие 4000 военнослужащих. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Учения проходят на полигонах Графенвёр и Хоэнфельс и будут длиться до 27 августа 2020 года. В учениях принимают участие военные из Албании, Грузии, Латвии, Литвы, Молдовы, Северной Македонии, Румынии, Украины и США. Украину представляет подразделение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Sabre Junction 20 — это ежегодные учения, проводимые 7-й армией США в Европе и предназначенные для оценки готовности 173-й воздушно-десантной бригады армии США к выполнению наземных операций и для обеспечения взаимодействия с союзниками и страны-партнеры.

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