Назвали способ пить без похмелья

Главная » Последние новости » Новости общества » Назвали способ пить без похмелья Назвали способ пить без похмелья

Закрыть Отправить

Ученые выяснили, как нужно употреблять алкоголь, чтобы утром не мучатся от похмелья.

Они заявили, что оказывается сочетание водки и пива не способствует появления похмелья, как считалось раннее, информирует enovosty.com/news.

Такое заключение сделали эксперты из Британии, в ходе проведенного исследования.

Ученые во время эксперимента предлагали добровольцам пить разные алкогольные напитки в разных объемах, пропорциях, а также последовательности.

Во время этого специалисты делали все замеры, которые показывали самочувствие участников во время эксперимента.

Они доказали, что все мифы о том, что нельзя понижать градус являются домыслом и самовнушением. И те, кто думает, что при смешивание водки с пивом, на утро будет плохо, всего лишь игра подсознания.

Читайте: Медики выяснили, почему похмелье так пагубно влияет на мозг

Ученые подчеркнули, что все зависит не от последовательности, а от количества употребленного алкоголя. Чем больше будете пить, тем хуже будет с утра.