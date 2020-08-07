Нацполиция блокировала преступную группу, которая занималась вымогательством

Главная » Последние новости » Новости общества » Нацполиция блокировала преступную группу, которая занималась вымогательством Нацполиция блокировала преступную группу, которая занималась вымогательством

Закрыть Отправить

В Черниговской области Нацполиция блокировала преступную группу, которая занималась вымогательством

Двое жителей Чернигова требовали от местного бизнесмена 500 000 гривен. Их требования сопровождались угрозами физической расправы в отношении потерпевшего и членов его семьи, информирует enovosty.com/news.

Не желая соглашаться с требованиями злоумышленников и опасаясь за свою жизнь и жизнь семьи, в апреле этого года мужчина обратился в полицию.

По факту вымогательства средств было начато уголовное производство. При проведении процессуальных действий сотрудники управления стратегических расследований в Черниговской области установили личности вымогателей, задокументировали факты вымогательства средств и получение ими части от определенной суммы.

Читайте: Нацполиция блокировала схему вымогательства денег с участников боевых действий

По результатам комплекса проведенных мероприятий два члена преступной группы были разоблачены во время получения от местного бизнесмена 30 000 гривен. В автомобиле злоумышленников правоохранители изъяли данную сумму средств.