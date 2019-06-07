СБУ деактивировала взрывное устройство, заложенное вблизи детской площадки

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ деактивировала взрывное устройство, заложенное вблизи детской площадки СБУ деактивировала взрывное устройство, заложенное вблизи детской площадки

Закрыть Отправить

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли мощный террористический акт и деактивировали взрывное устройство, заложенное вблизи детской площадки

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли мощный террористический акт в одном из густонаселенных мест в центре Запорожья, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что заказчиком теракта было так называемое «МГБ ДНР». По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической обстановки в мирном регионе. «Информация о взрывном устройстве поступила в Центральный аппарат Службы — и группа, сформированная и.о. Председателя СБУ Иваном Баканов, выехала в Запорожье для поимки злоумышленника», — сообщил начальник Департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

Исполнителем теракта кураторы выбрали жителя Донецкой области, которого сотрудники Службы контролировали с момента пересечения линии разграничения. В Запорожье злоумышленник заложил взрывчатку мощностью полтора килограмма пластида вблизи детской площадки. Устройство активировался с помощью мобильного телефона.

Читайте: Пытавшийся взорвать украинского разведчика диверсант жив, он оказался террористом из РФ, - Грицак (ВИДЕО)

Сотрудники СБУ тайно от исполнителя деактивировали взрывное устройство. Для обеспечения полной безопасности граждан в шесть утра была осуществлена ​​эвакуация жителей близлежащих домов и ограничен въезд на прилегающую территорию. В интересах следствия правоохранители осуществили аудио-, видео-, фотофиксацию закладки взрывчатки. «После того, как злоумышленник вышел за границу и пытался активировать устройство, он поехал в гостиницу, посмотрел новости — не увидев информации о происшествиях, вернулся к месту закладки взрывчатки», — отметил Алексей Петров.

Сотрудники СБУ задержали «подрывника» согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после возвращения на место потенциального преступления. В рамках уголовного производства начатого по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.