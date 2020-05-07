В Евросоюзе предсказали рецессию исторического масштаба

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Евросоюз предсказал в 2020 году рецессию исторического масштаба

Европейский союз опубликовал первые официальные оценки ущерба экономике от пандемии COVID-19. В ЕС предсказали в 2020 году «экономический спад исторических масштабов». Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Согласно прогнозам, в этом году экономический рост ЕС сократится на 7,5%, а в 2021 году рост составит примерно 6%. «Сейчас совершенно ясно, что ЕС вступил в самый глубокий экономический кризис в своей истории», — заявил комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.

Как только вирус начал распространяться, «экономическая активность в ЕС практически за одну ночь упала примерно на треть», — сказал он.

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Пандемия нанесла ущерб потребительским расходам, промышленному производству, инвестициям, торговле, потокам капитала и цепям поставок. По словам Джентилони, многое будет зависеть от «скорости снятия карантинных ограничений»