«Укроборонпром» передал ВСУ после модернизации БТР-80 и Т-64БМ (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » "Укроборонпром" передал ВСУ после модернизации БТР-80 и Т-64БМ (ФОТО) "Укроборонпром" передал ВСУ после модернизации БТР-80 и Т-64БМ (ФОТО)

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"Укроборонпром" передал ВСУ после модернизации 9 бронетранспортеров и 4 танка

Государственное предприятие «Киевский бронетанковый завод», входящее в состав «Укроборонпрома», после капитального ремонта передало украинской армии 9 бронетранспортеров БТР-80. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Также сообщается, что «Львовский бронетанковый завод», входящий в состав «Укроборонпрома», передал украинской армии партию из 4 танков Т-64БМ «Булат» и Т-72А «Урал».

Бронетанковая техника прошла плановое техническое обслуживание, получила новое лакокрасочное покрытие. Были модернизированы системы связи и навигации.

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«Нам пришлось восстанавливать некоторые бронемашины в условиях карантинных ограничений, но мы приняли все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса на предприятии.

Нам удалось организовать работу и своевременно передать машины в армию», — сказал директор Львовского БТЗ Виктор Андрощук