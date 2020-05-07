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СБУ блокировала разворовывание радиоактивного оборудования на стратегическом предприятии

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ блокировала разворовывание радиоактивного оборудования на стратегическом предприятии
 
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СБУ блокировала разворовывание радиоактивного обрудования на стратегическом львовском предприятии

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли разворовывание на стратегическом львовском предприятии оборудования с содержанием радиоактивных веществ плутония и одного из изотопов никеля, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал сделку инженер телекоммуникационных систем и сетей одного из госпредприятий Львова. Он имел доступ к складским помещениям, где хранится оборудование, и похитил радиоизотопное оборудование.

Злоумышленник и его сообщник были задержаны вблизи предприятия в лесополосе при попытке сбыта радиоизотопного оборудования. Во время следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли 17 источников ионизирующего излучения. Специалисты ГП «Радон» на месте обследовали похищенные приборы и обнаружили, что радиоактивное излучение в 6 раз превышало установленную норму.

СБУ блокировала разворовывание радиоактивного оборудования на стратегическом предприятии

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Продажа оборудования могла нанести существенный вред окружающей среде и жизни людей. Благодаря оперативной работе сотрудников СБУ никакого риска для граждан нет. Приборы возвращены в место безопасного хранения.

Операция проводилась Управлением СБ Украины во Львовской области при взаимодействии с Департаментом контрразведки СБУ совместно со следователями ГУ Нацполиции под процессуальным руководством военной прокуратуры.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 123

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