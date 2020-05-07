Нацполиция блокировала деятельность преступной группы, которая «выбивала» деньги у фермеров (ВИДЕО)

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В Луганской области Нацполиция блокировала деятельность преступной группы, которая "выбивала" деньги у руководителей фермерских хозяйств

Сотрудники областного управления стратегических расследований, следователи следственного управления полиции и прокуратуры Луганской области с участием спецподразделения КОРД задержали на блокпосту «Кременная — Торское» организатора и участников преступной группировки, информирует enovosty.com/news.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в состав группы входят трое жителей Краматорска — мужчина и две женщины. Свой так называемый бизнес они построили на «выбивании» средств из руководителей фермерских хозяйств. Если фермеры отказывались платить им деньги, угрожали физической расправой и вмешательством в их бизнес.

С требованием об уплате двух миллионов гривен злоумышленники приехали и к местному фермеру. В связи с тем, что у пострадавшего не было всей суммы, злоумышленники согласились на расчеты частями. При этом отметили: если человек не согласится на их «деловое предложение», перейдут от устных разговоров к силовым убеждениям.

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Опасаясь за свою жизнь и жизнь своих родных и понимая, что вымогатели могут продолжать требовать у него деньги, даже после выплаты всей суммы, мужчина обратился в полицию. В рамках уголовного производства под контролем полицейских и прокуратуры были задокументированы факты получения участниками преступной группировки средств.