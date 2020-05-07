РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

07.05.2020 г.
23:47Курьез дня: смешные коты до и после принятия ванны (ФОТО)
22:45Мир все больше подстраивается под новые нормы социального дистанцирования: яркие фото со всего мира
20:34Зеленский назначил Саакашвили главой комитета реформ
20:22СБУ блокировала разворовывание радиоактивного оборудования на стратегическом предприятии
19:07В ООН предупреждают о начале второй волны пандемии
18:43Нацполиция блокировала деятельность преступной группы, которая "выбивала" деньги у фермеров (ВИДЕО)
18:23В Украине начали закрывать продуктовые рынки
Все новости общества

Аналитика

07.05.2020

Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой

Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой
Глобальная эпидемия обострила противоречия в капиталистической миросистеме, которые и без того накануне пандемии имели тенденцию к резкому усилению. ...
30.04.2020

Итоги апреля: Первая мировая коронавирусная война, экологические катастрофы и громкие скандалы

Итоги апреля: Первая мировая коронавирусная война, экологические катастрофы и громкие скандалы
Мир остаётся в плену у коронавируса, КМУ уволил Максима Нефедова и Сергея Верланова, а Украину накрыли экологические катастрофы, - такими были главные ...
29.04.2020

"Родительница" коронавируса: Кого и почему мир винит в создании COVID-19

Родительница коронавируса: Кого и почему мир винит в создании COVID-19
Пять крупнейших разведслужб "Пять глаз" (Five Eyes) решили проверить возможную утечку COVID-19 из лаборатории в Ухане. В мире всё чаще говорят именно ...

Последние новости

07.05.2020 г.
23:47 Курьез дня: смешные коты до и после принятия ванны (ФОТО)
22:45 Мир все больше подстраивается под новые нормы социального дистанцирования: яркие фото со всего мира
20:59 Арктические пауки становятся каннибалами из-за глобального потепления
20:43 Украина может пережить пандемию без кредита МВФ, - Александр Охрименко
20:34 Зеленский назначил Саакашвили главой комитета реформ
20:22 СБУ блокировала разворовывание радиоактивного оборудования на стратегическом предприятии
20:12 ЕС призывает вернуться "назад в будущее"
19:34 В Нью-Йорке ретриверы "развозят" клиентам пиво (ФОТО)
19:23 ООН подтвердила участие наемников "Вагнера" в войне в Ливии
19:07 В ООН предупреждают о начале второй волны пандемии
18:43 Нацполиция блокировала деятельность преступной группы, которая "выбивала" деньги у фермеров (ВИДЕО)
18:23 В Украине начали закрывать продуктовые рынки
18:09 СМИ назвали транспортный комитет Кисиля одним из самых неэффективных в Раде
17:55 В Украине начнут серийное производство ракетной системы "Вильха-М", - "Укроборонпром"
17:39 На шведской границе задержали "охотников на зомби" с арсеналом оружия (ФОТО)
17:19 В РФ врачи выпадают из окон больниц
16:50 В российских больницах "ад", а власти тратят миллионы на разгон облаков
16:45 В Евросоюзе предсказали рецессию исторического масштаба
15:36 "Укроборонпром" передал ВСУ после модернизации БТР-80 и Т-64БМ (ФОТО)
15:35 Настоящая герцогиня: Кейт Миддлтон покорила всех своим скромным нарядом (ВИДЕО)
15:04 В два раза дороже, чем в Европе: в "АрселорМиттал Кривой Рог" рассказали о проблеме с тарифами в Украине
15:03 В Украине международные резервы в апреле увеличились на 3,1%
14:40 Компания Skoda показала новейший электрокроссовер Enyaq iV: чем удивит новинка (ФОТО)
14:20 Стало известно, какие ограничения из-за пандемии ждут туристов на популярном курорте
14:00 В Украине из-за резкого ухудшения погоды объявили штормовое предупреждение
13:40 В Южной Корее предположили, что случаи повторного заражения COVID-19 являются ложноположительными
13:21 Россия поднялась на пятое место по числу выявленных случаев Covid-19. Статистика стремительно растет
13:11 Сколько лет жизни отнимает у людей коронавирус
13:06 Сильные ливни нанесли урон аграриям в трёх областях
13:00 Южная Корея планирует оштрафовать Mercedes-Benz на рекордную сумму
12:35 COVID-19 может отложить борьбу с туберкулезом на несколько лет, - исследование
11:54 Лукашенко рассмешил мир новым перлом о коронавирусе (ВИДЕО)
11:54 Проговорились: Росгвардия выполняет задачи в Сирии
11:36 Россия всё ещё не выполнила соглашение ОПЕК по нефти
11:35 Итальянский сценарий: В России зафиксирован рекордный рост случаев заболевания COVID-19
10:50 Страны, которые ввели локдаун из-за COVID-19, пошли на огромный риск - шведский профессор-эпидемиолог
10:31 НБУ прогнозирует падение экономики Украины на 11%
10:17 Степанов рассказал о вызове для Украины из-за COVID-19
09:39 Ученые назвали новые даты распространения коронавируса в мире
09:34 Лукашенко отнял у Путина главную скрепу, - Цымбалюк
09:09 В Италии создана первая в мире вакцина, которая убивает коронавирус
09:04 Европа может ввести санкции против «Росатома». В чем суть?
08:57 Москва пыталась захватить Арктику, - Аnti-colorados
08:52 Коронавирус вспыхнул в новом регионе. Подробности
08:20 Пик коронавируса в Украине смещается. Названа опасная дата
07:50 ТОП-5 самых популярных автомобилей в Instagram
07:30 Самолеты станут чище: представлен прототип реактивного двигателя, не нуждающегося в топливе
07:15 В Сети показали редкий Mercedes-Benz S-Class 1990 года в кузове универсал (ФОТО)
07:00 В Италии от коронавируса излечилось рекордное количество людей
00:51 Появилась "романтическая" фотожаба на смягчение карантина в Украине
00:18 В Мексике жителям города запретили умирать из-за COVID-19
00:15 Изобретена первая в мире убивающая коронавирус вакцина
06.05.2020 г.
23:40 ВВС США сымитировали бомбардировку около границ России
23:22 Ураганы, штормы и аномальная погода: появился прогноз для Украины на 10 лет
23:18 Радость новой жизни: чудесные малыши, которые появились на свет во время карантина (ФОТО)
20:59 Удар молнии может не только разрушать, но и создавать произведения искусства
20:48 Контрразведка задержала агента ФСБ при попытке передачи секретной информации (ВИДЕО)
20:39 В РФ очередной миллиардер из списка Forbes "покончил с собой"
20:18 В РФ продолжают скрывать реальную статистику распространения COVID-19, - Злой Одессит
19:58 Крымские водохранилища продолжают засыхать (ФОТО)
Все новости »

Мир все больше подстраивается под новые нормы социального дистанцирования: яркие фото со всего мира

Главная » Последние новости » Новости общества » Мир все больше подстраивается под новые нормы социального дистанцирования: яркие фото со всего мира
 
Печать Отправить на почту

 

 

Подборка изображений, как люди во всем мире придерживаются социальной дистанции, чтобы избежать распространения смертельного коронавируса.

Желтая полоса, нарисованная в центре пешеходной улицы, чтобы помочь людям соблюдать правила социальной дистанции. Ольборг, Дания, 4 мая, информирует enovosty.com/news.

Желтая полоса, нарисованная в середине пешеходной улицы, чтобы помочь людям соблюдать правила социальной дистанции в Ольборге, Дания, 4 мая. Хеннинг Баггер / Ritzau Scanpix / через REUTERS & nbsp; & NBSP;

Ресторан тестирует сервис безопасных «карантинных теплиц», в которых клиенты могут поужинать. Амстердам, 5 мая.

Ресторан тестирует серверы, предоставляющие напитки и еду моделям, претендующим на звание гостей в безопасных «карантинных теплицах», в которых клиенты могут поужинать в Амстердаме, 5 мая. РЕЙТЕР / Ева Плевье

Читайте: Радость новой жизни: чудесные малыши, которые появились на свет во время карантина (ФОТО)

Офис международной компании по недвижимости Cushman & Wakefield изменил концепцию дизайна рабочего места. Амстердам, 6 мая.

Опытный офис международной компании по недвижимости Cushman & Wakefield с концепцией дизайна рабочего места, использующей «правило шести футов» социального дистанцирования в Амстердаме, 6 мая. Cushman & Wakefield / via REUTERS

Клиенты ожидают своей очереди на специальных метках социального дистанцирования в  McDonald’s. Арнем, Нидерланды, 1 мая.

Читайте: Морська піхота США може стати "вбивцею" потужних китайських військових кораблів

Клиенты ждут снаружи на марках социального дистанцирования в месте прототипа McDonald's в Арнеме, Нидерланды, 1 мая. REUTERS / Piroschka van de Wouw

Трамвай в Ницце, Франция, 6 мая.

Круги на земле, указывающие, где сидеть и стоять на трамвае в Ницце, Франция, 6 мая. РЕЙТЕР / Эрик Гайяр

Люди обедают в ресторане, который открылся только после установки пластикового барьера и принятия мер по социальному дистанцированию. Бангкок, Таиланд, 4 мая.

Люди обедают в ресторане, который открылся с введением пластикового барьера и мер по социальному дистанцированию после отмены ограничений в Бангкоке, Таиланд, 4 мая. РЕЙТЕР / Хорхе Сильва & nbsp;

Кассир в банке в защитной маске стоит у стойки с пластиковой шторкой, установленной для предотвращения распространения коронавируса, в отделении Хигашинакано MUFG Bank. Токио, Япония, 24 апреля.

Банковский кассир в защитной маске стоит у стойки с пластиковой шторкой, установленной для предотвращения распространения коронавируса, в отделении Хигашинакано MUFG Bank в Токио, Япония, 24 апреля. REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Столы и стулья обмотаны лентой, чтобы поддерживать социальную дистанцию ​​в кофейне Starbucks. Гонконг, 2 апреля.

Столы и стулья обмотаны лентой, чтобы поддерживать социальную дистанцию ​​в кофейне Starbucks в Гонконге, 2 апреля. REUTERS / Tyrone Siu

Некоторые писсуары в общественном туалете на автомагистрали M20 в Мейдстоне, Великобритания, заблокировали для поддержания социальной дистанции.

Писсуары, некоторые из которых заблокированы для поддержания социальной дистанции, на автомагистрали M20 в Мейдстоне, Великобритания, 26 марта. РЕЙТЕР / Джон Сибли

Женщина ждет за желтой линией, когда ее обслужат. Линия обозначает расстояние от витрины, которого клиенты должны придерживаться. Рим, Италия, 10 марта.

Дама ждет, когда ее обслужат за желтой линией, обозначающей расстояние, которое клиенты должны разделить, в Риме, Италия, 10 марта. REUTERS / Guglielmo Mangiapane

Отметки на земле показывают, где можно стоять. Трамвайная платформа в Ницце, Франция, 6 мая.

Круги на земле показывают, где стоять на трамвайной платформе в Ницце, Франция, 6 мая. РЕЙТЕР / Эрик Гайяр

Манекены заменяют зрителей на бейсбольном матче регулярного сезона в Инчхоне, Южная Корея, 5 мая.

Манекены заменяют зрителей на бейсбольном матче регулярного сезона в Инчхоне, Южная Корея, 5 мая. REUTERS / Kim Hong-Ji

Женщина и ребенок едут на велосипеде, после того как в Милане переоборудовали дорожное пространство, ранее использовавшееся автомобилями, на новые велосипедные и пешеходные дорожки. 30 апреля.

Женщина и ребенок едут на велосипеде, когда Милан перераспределяет дорожное пространство, ранее использовавшееся автомобилями, на новые велосипедные дорожки и пешеходные дорожки, в Италии, 30 апреля. REUTERS / Daniele Mascolo

Пригородный ж/д вокзал Аточа. Мадрид, Испания, 4 мая.

Пригородный поезд стоит среди отметок за социальное дистанцирование на полу железнодорожного вокзала Аточа в Мадриде, Испания, 4 мая. РЕЙТЕР / Сусана Вера

Очередь в торговом центре в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 2 мая.

Люди следуют за социальными марками дистанции, когда они выстраиваются в торговом центре в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 2 мая. РЕЙТЕР / Ахмед Йосри

Отметки на полу в супермаркете. Брюссель, Бельгия, 5 мая.

Маркеры на полу в супермаркете в Брюсселе, Бельгия, 5 мая. РЕЙТЕР / Ив Герман

Круги на земле, указывающие, где стоять на вокзале Гар дю Нор. Париж, Франция, 5 мая.

Пластиковые круги на земле, указывающие, где стоять на вокзале Гар дю Нор в Париже, Франция, 5 мая. РЕЙТЕР / Бенуа Тесси

Очередь за рисом. Джакарта, Индонезия, 4 мая.

Люди практикуют социальное дистанцирование, получая рис от автоматического банкомата по продаже риса в Джакарте, Индонезия, 4 мая. REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana

Надпись на тротуаре, напоминающая людям о социальном дистанцировании в Тутинге, Лондон, 4 мая.

Надпись на тротуаре, напоминающая людям о социальном дистанцировании в Тутинге, Лондон, 4 мая. РЕЙТЕР / Ханна Маккей

Источник: Reuters


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1143

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой
Итоги апреля: Первая мировая коронавирусная война, экологические катастрофы и громкие скандалы
"Родительница" коронавируса: Кого и почему мир винит в создании COVID-19
Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса
Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?
Минэкономики защищает «троллей»?
Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО
Итоги недели: Украина в плену редкой стихии, послабление карантина и новая надежда мира
Константин Кривопуст: «Эпидемия завершится не тогда, когда улучшится медицинская статистика, а когда общество осмыслит и имплементирует новые нормы...»
Алексей Кущ: Нельзя ограничивать экономическую активность населения и бизнеса, не предоставляя адекватные компенсаторы
Все статьи


Читайте также

Вчені назвали нові дати поширення коронавируса в світі
 Курьез дня: смешные коты до и после принятия ванны (ФОТО)
У РФ лікарі випадають з вікон лікарень
 У Південній Кореї припустили, що випадки повторного зараження COVID-19 є хибнопозитивними
COVID-19 може відкласти боротьбу з туберкульозом на кілька років, - дослідження
 Стало известно, какие ограничения из-за пандемии ждут туристов на популярном курорте
В Южной Корее предположили, что случаи повторного заражения COVID-19 являются ложноположительными

Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Долги украинцев за коммунальные услуги могут быть списаны, законопроект уже в Раде (10414)

"Господин президент, я знаю, кто виноват в трагедии 2 мая в Одессе" - Александр Ройтбурд обратился к Зеленскому (8449)

Сеть поразила мама-кошка, которая принесла своего заболевшего котенка в больницу (фото) (8395)

В небе над Черниговом после дождя запечатлели уникальные облака (ФОТО) (4740)

Коронавирусная мода: креативные защитные маски для лица со всего мира (ФОТО) (3437)

Дочери Кейт Миддлтон - 5 лет: 10 интересных фактов о королевской малышке (3337)

Необычный кот покорил соцсети из-за своих огромных глаз (ФОТО) (3208)

Самые красивые города мира по версии ЮНЕСКО (ФОТО) (3164)

Стало известно, когда в Украине откроют метро (2986)

В Украине из-за резкого ухудшения погоды объявили штормовое предупреждение (2929)

Армия

Переносной зенитный ракетный комплекс «Игла»
Зенитный ракетный комплекс «Тор»
Зенитно-ракетный комплекс Mistral (Франция)
Вертолет VV2
Вся армия    >>

Персоны

Мельниченко
Андрей
Хорошковский
Валерий
Шокин
Виктор
Игорь
Мазепа
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

«Родительница» коронавируса: Кого и почему мир винит в создании COVID-19


Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Польща відновлює видачу віз українцям. Отримати їх зможуть далеко не всі (31569)

В этом году украинцев ждут пенсионные "сюрпризы" (25215)

Конфуз Путина с его портретом в главном храме армии подняли на смех: Мозаику убрали (17107)







Коронавирус

работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube


Loading...


kyivtails




bigmir)net TOP 100

 