Мир все больше подстраивается под новые нормы социального дистанцирования: яркие фото со всего мира

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Подборка изображений, как люди во всем мире придерживаются социальной дистанции, чтобы избежать распространения смертельного коронавируса.

Желтая полоса, нарисованная в центре пешеходной улицы, чтобы помочь людям соблюдать правила социальной дистанции. Ольборг, Дания, 4 мая, информирует enovosty.com/news.

Ресторан тестирует сервис безопасных «карантинных теплиц», в которых клиенты могут поужинать. Амстердам, 5 мая.

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Офис международной компании по недвижимости Cushman & Wakefield изменил концепцию дизайна рабочего места. Амстердам, 6 мая.

Клиенты ожидают своей очереди на специальных метках социального дистанцирования в McDonald’s. Арнем, Нидерланды, 1 мая.

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Трамвай в Ницце, Франция, 6 мая.

Люди обедают в ресторане, который открылся только после установки пластикового барьера и принятия мер по социальному дистанцированию. Бангкок, Таиланд, 4 мая.

Кассир в банке в защитной маске стоит у стойки с пластиковой шторкой, установленной для предотвращения распространения коронавируса, в отделении Хигашинакано MUFG Bank. Токио, Япония, 24 апреля.

Столы и стулья обмотаны лентой, чтобы поддерживать социальную дистанцию ​​в кофейне Starbucks. Гонконг, 2 апреля.

Некоторые писсуары в общественном туалете на автомагистрали M20 в Мейдстоне, Великобритания, заблокировали для поддержания социальной дистанции.

Женщина ждет за желтой линией, когда ее обслужат. Линия обозначает расстояние от витрины, которого клиенты должны придерживаться. Рим, Италия, 10 марта.

Отметки на земле показывают, где можно стоять. Трамвайная платформа в Ницце, Франция, 6 мая.

Манекены заменяют зрителей на бейсбольном матче регулярного сезона в Инчхоне, Южная Корея, 5 мая.

Женщина и ребенок едут на велосипеде, после того как в Милане переоборудовали дорожное пространство, ранее использовавшееся автомобилями, на новые велосипедные и пешеходные дорожки. 30 апреля.

Пригородный ж/д вокзал Аточа. Мадрид, Испания, 4 мая.

Очередь в торговом центре в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 2 мая.

Отметки на полу в супермаркете. Брюссель, Бельгия, 5 мая.

Круги на земле, указывающие, где стоять на вокзале Гар дю Нор. Париж, Франция, 5 мая.

Очередь за рисом. Джакарта, Индонезия, 4 мая.

Надпись на тротуаре, напоминающая людям о социальном дистанцировании в Тутинге, Лондон, 4 мая.

Источник: Reuters