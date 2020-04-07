СБУ разоблачила группировку торговцев оружием

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В Днепропетровской области сотрудники СБУ разоблачили группировку торговцев оружием

Служба безопасности Украины блокировала в Днепропетровской области деятельность организованной группировки, которая специализировалась на незаконном сбыте военных средств поражения, информирует enovosty.com/news.

По предварительным данным следствия, трое жителей региона, среди которых один бывший полицейский, организовали нелегальную продажу огнестрельного оружия и боеприпасов. Средства поражения они прятали в своих домах. Своих клиентов фигуранты подыскивали через личные связи, в частности в криминальных кругах.

В рамках контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали факт противоправной реализации злоумышленниками 3 гранат Ф-1. Правоохранители задержали одного из участников группировки соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в Никопольском районе при попытке сбыта автомата Калашникова.

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Во время обысков в помещениях фигурантов сотрудники СБУ изъяли 3 гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, несколько ружей и пистолетов, около 11 000 патронов различного калибра. Также обнаружено компьютерную технику и средства мобильной связи с доказательствами незаконной деятельности…

Полученные средства поражения направлены на экспертизу.