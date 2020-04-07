«Не должен звучать лишь один голос»: Как Китай скрывал вирус, который парализовал планету

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Некоторые страны уже подают иски против Китая, что может стать стартом для большой войны, когда собьется накал первой волны смертельного коронавируса.

Пока планета замерла в локдауне и старается приучиться жить, а главное — выжить — в новых реалиях, некоторые страны уже начали считать убытки и выставлять внушительные счета «родителям» короновируса — китайцам. Эти суммы исчисляются триллионами и Китаю, возможно, придётся отдать более трети годичного ВВП. Не меньше 4 триллионов долларов от Поднебесной могут потребовать только участники Большой семёрки, но финансового возмездия могут справедливо захотеть и другие страны, информирует enovosty.com/news.

Утаить врага

Причин винить именно Китай во всех коронавирусных грехах есть немало, но главное обвинение, которое рефреном льется со всех мировых СМИ — попытка исказить или вообще утаить правду. Драгоценное время было утрачено, и мир схлестнулся в неравной схватке с совершенно новым незнакомым врагом. А ведь ещё в ноябре в китайском Ухане «Аннушка уже разлила масло»: первый человек заразился смертельным коронавирусом. Скорее всего, изначально китайские власти и сами не обратили внимание на новую болезнь, так как в эту пору никого не удивить такими симптомами как кашель или температура. Но уже в начале зимы медики в Ухане обратили внимание на то, что непонятная легочная инфекция атакует всё большее количество людей. Но, конечно же, бить в колокола никто не стал.

В результате эпидемии SARS в 2002-2003 годах в Китае появилась специальная система раннего предупреждения, которая используется в подобных ситуациях. Во избежание политически мотивированного умалчивания столь важной информации, система направляет данные непосредственно в Пекин. В результате, в случае большой опасности, уже обученным персоналом национального эпидемиологического центра в Пекине должна эта информация обрабатывается и в результате появляется необходимая реакция. На протяжении дня из больниц должна поступить информация о том, что там находится больше двух людей с новыми неизвестными легочными заболеваниями. Но система дала сбой: центр в Пекине эту информацию получил слишком поздно. Уханьские медики передали факты о новом заболевании не национальным органам, а своим местным властям.

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Далее в Китае продолжили сокрытие информации: там арестовали восемь человек «за распространение слухов о схожей с SARS легочной болезнью. Среди этих людей был и доктор Ли Вэньлян, который в феврале скончался от коронавируса. Ещё в конце декабря молодой офтальмолог разослал тревожное предупреждение своим коллегам в групповом чате. Ли Вэньлян написал пост, в котором сообщил, что уханьские власти распространяли ложную информацию о том, что новым вирусом возможно заразиться лишь при прямом контакте с животными. Кроме того, даже врачи не получали инструкции о том, как защитить себя от вируса. В одном из своих последних интервью китайских врач написал фразу, которая должна быть выделена курсивом: «В здоровом обществе не должен звучать лишь один голос».

Давление на Китай

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Только в начале 2020 года, в первые дни января власти Поднебесной оказались под прессом и начали выдавать на-гора некоторую информацию, хотя и далеко не полную. До 3 января Всемирная организация здравоохранения сообщала лишь о 44 заболевших, хотя к концу 2019 года зараженных было, как минимум, 266. 9 января, через 54 дня после того, как был обнаружен нулевой пациент, от коронавируса официально умер первый человек. Китай об этом сообщил только спустя два дня. 23 января в Пекине сообщили о закрытии Уханя, но в ВОЗ опять решили, что не стоит вводить международный режим чрезвычайной ситуации.

Откуда появился вирус

Сейчас только ленивые таблоиды не рассказывают теории о том, как же миру явилось это страшное Чудовище Франкенштейна. Некоторые обращают внимание на пугающую цепочку странных совпадений и сравнивают «авторов» нового вируса с «творцами чернобыльской катастрофы». В СМИ всплывают всё новые источники, которые утверждают, что «роддомом» вируса стала исследовательская лаборатория в Ухане. Её сотрудники якобы заразились в результате попадания на них брызгов крови от животных, на которых проводились опыты. Можно свято верить или же критически реагировать на множество теорий заговора, но только миру сейчас куда важнее понять, как жить далее. Поиски виноватых — дело последнее, но и к нему, обязательно, вернутся ещё не один раз.