Киберполиция блокировала канал сбыта фальсифицированной ликеро-водочной продукции
Киберполиция разоблачила мужчину, который сбывал через интернет фальсифицированную ликеро-водочную продукцию
Оперативники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины постоянно проводят мероприятия по противодействию нелегальному обороту древесины, табачных изделий, топлива, спирта, ликероводочной продукции и других видов деятельности, информирует enovosty.com/news.
Так, сотрудники Киберполиции в Днепропетровской области совместно с местной прокуратурой разоблачили 38-летнего жителя Каменского, который организовал реализацию фальсифицированной ликероводочной продукции с помощью интернета.
Установлено, что фигурант арендовал гаражное помещение, где фасовал фальсификат. На тару и коробки наносил этикетки известных производителей алкогольной продукции. Для реализации продукции создал собственный веб-сайт, через который принимал заказы и посылал товар по почте.
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Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта, а также в автомобилях фигуранта. Полицейские изъяли расфасованную продукцию с названиями алкогольных напитков иностранных и украинских брендов, мобильные телефоны, документацию и черновые записи