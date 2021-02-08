Янукович, Лазаренко или Кубань? Украинцы рассуждают, какой именно сюрприз приготовили в МИД

Главная » Последние новости » Новости общества » Янукович, Лазаренко или Кубань? Украинцы рассуждают, какой именно сюрприз приготовили в МИД Янукович, Лазаренко или Кубань? Украинцы рассуждают, какой именно сюрприз приготовили в МИД

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Украинцы начали думать, каким же сюрпризом удивят в МИД

Министерство иностранных дел готовит сюрприз к 30-й годовщине Независимости Украины. Главный дипломат страны Дмитрий Кулеба пообещал «кое-что привезти из-за границы в Украину». Столь размытое интригующее заявление украинцы восприняли с юмором. В частности, украинский политик и журналист Виталий Чепинога выразил надежду, что речь идёт о золоте Полуботка, а не о экс-гаранте Викторе Януковиче, информирует enovosty.com/news.

В комментариях появилось много интересных вариантов, что же именно привезут в Украину. Из вариантов — Кубань, актриса Мила Кунис, Павел Лазаренко, Андрей Шевченко, вакцина. Среди более реальных вариантов: «Думается, что речь пойдет о каких-то исторических артефактах, типа флага казацкого войска из музея Стокгольма», — написал аналитик Владимир Горбач. «Наверное, заберут из Нидерландов в Киев «Скифское золото», то, что выставлялось с крымского музея», — ещё один вариант.