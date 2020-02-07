В Украине презентовали невероятное видео ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун» (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » В Украине презентовали невероятное видео ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" (ВИДЕО) В Украине презентовали невероятное видео ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" (ВИДЕО)

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Компания Defence Express Media&Consulting презентовала видео берегового ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун»

Компания Defence Express Media&Consulting презентовала новые кадры новейшего украинского берегового ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун». Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

РК-360МЦ «Нептун» является береговым ракетным комплексом с противокорабельными ракетами Р-360 Нептун. РК-360МЦ «Нептун» предназначен для поражения вражеских надводных боевых кораблей и судов, защиты береговых объектов и побережья на опасных направлениях вероятной высадки десанта.

В состав РК-360МЦ «Нептун» входит подвижный командный пункт СКП-360, транспортная машина ТМ-360, пусковая установка УСПУ-360, транспортно-заряжающая машина ТЗМ-360. Крылатая ракета Р-360 Нептун весит 870 кг, вес боеголовки составляет 150 кг, а скорость ракеты достигает 900 км/ч.

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Киевское государственное предприятие «КБ Луч-НИОКР» является основным производителем комплекса РК-360МЦ «Нептун». Проект «Нептун» является проектом, в котором участвуют только украинские предприятия, в частности «Оризон-Навигация», «Импульс», «Висар», «Арсенал ЦКБ», «Радионикс», «Телекарт-Прибор», «УкрИнМаш», «Украинская бронетехника», «Мотор-Сич» и КрАЗ.