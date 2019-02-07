Синоптик: В Украину идет солнечная погода

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В нашу страну идет теплый антициклон. Именно он принесет солнечную погоду.

Синоптик Наталья Диденко обнародовала новый прогноз, информирует enovosty.com/news.

Она сообщила, что до Украины не дойдет атмосферный холодный фронт, который ранее был анонсирован метеорологами. Вместо него украинцы ощутят все плюсы антициклона. Он принесет с собой относительное тепло и солнечное деньки.

Наталья Диденко сравнила февральскую погоду с весенней. Синоптик отметила, что сейчас она меняется точно так, как весенний ветер. Только вчера Украина была покрыта серыми облаками, а уже сегодня солнышко осветило дома украинцев.

Эксперт рассказала, что холодный атмосферный фронт не добрался до нас – он «растаял» над территорией Польши. 8 февраля в Украине же ожидается антициклон под названием Chloe. Он принесет сухую и относительно солнечную погоду. Только время от времени небо будет покрываться облаками.

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Несмотря на ясную погоду, воздух все же будет прохладным. Ночью столбики термометра опустятся до 1-6 градусов ниже нуля, а днем потеплеет до +3. На Закарпатье и в южных регионах возможно до +6.

Завтра в Киеве днем будет около нуля градусов. Наталья Диденко предупреждает, что именно такая погода способствует таянию и падению сосулек. Поэтому будьте осторожны!

На выходных в Украине также сохранится солнечная погода. Ночью мороз немного усилится. После 10 февраля, по словам Диденко, стоит ждать новую волну потепления.