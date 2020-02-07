Правоохранители перекрыли международные каналы поставки наркотиков в столицу

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Группа из пяти человек занималась контрабандой наркотиков из Республики Молдова и Чешской Республики, а также организовала изготовление и сбыт психотропных веществ через интернет-сайт. Во время санкционированных обысков следователи изъяли «товар», стоимость которого по ценам «черного рынка» составляет более 1 500 000 гривен.

Сотрудники управления противодействия наркопреступности Нацполиции с участием работников Киберполиции и силовой поддержки спецподразделения Нацполиции пресекли незаконную деятельность двух международных каналов поставки наркотиков в столицу и интернет-магазина по продаже психотропных веществ, информирует enovosty.com/news.

Как сообщил заместитель начальника управления противодействия наркопреступности ГУНП в г. Киеве Юрий Контвицкий, правоохранители блокировали деятельность преступной группировки, состоящей из 5 человек, которая занималась контрабандой наркотических средств из Республики Молдова и Чешской Республики, а также изготовлением и сбытом психотропных веществ в регионы. «Мы установили, что в состав группы входили трое мужчин и две женщины. Лаборатория находилась в Киевской области, а склад для хранения наркотических веществ — в Шевченковском районе столицы», — сказал Юрий Контвицкий

Во время санкционированных обысков следователи обнаружили и изъяли автоматизированное оборудование для массового изготовления таблеток «экстази». Также полицейские изъяли компьютерное оборудование, гаджеты, банковские карточки, автомобили, которыми передвигались злоумышленники, заметки, черновые записи и другие вещественные доказательства. «По ценам «черного рынка» стоимость изъятых наркотиков составляет около 1 500 000 гривен. Всем фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступления, за которое предусматривается до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества», — сказал Юрий Контвицкий.

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