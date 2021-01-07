В Украине протестовали из-за повышения цен на газ: перекрыли трассу Киев-Харьков

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В городе Валки Харьковской области люди перекрыли общегосударственную трассу М-03 Киев-Харьков, протестуя против повышения цены на газ и его доставку.

Об этом сообщила пресс служба Службы автомобильных дорог в Харьковской области, порекомендовав автомобилистам объезжать перекрытый участок дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский в г. Валки.

Из-за перекрытия трассы Киев-Харьков-Довжанский в Валках возник затор. По словам очевидцев, движение автотранспорта было существенно затруднено.

Киевская трасса в Валках перекрыта pic.twitter.com/9AfsQkjL0C — glavnoe.ua (@glavnoe_ua) January 7, 2021

Митингующие выступают против повышения тарифов на электроэнергию и требуют снизить цену на транспортировку газа.

Между тем, в Минэнерго признали, что субсидии не защищают население от завышенных цен на газ.

Ранее Премьер Денис Шмыгаль отдал распоряжение и.о. главы Минэнерго провести вместе с Антимонопольным комитетом аудит цен на газ, которые имеют признаки спекулятивных.

Розничный рынок газа требует новых механизмов защиты от манипуляций с ценами. Система субсидий не способна защитить население от злоупотреблений со стороны поставщиков и стремительного подорожания топлива.

Об этом написал глава Минэнерго Украины Юрий Витренко в своем Facebook по итогам мониторинга розничного рынка газа.

Напомним, восемь газовых компаний опубликовали цены на газ для населения на январь 2021 года.

Об этом сообщает консультационный центр «ГазПравда».

Согласно опубликованным данным, семь из восьми компаний подняли цену кубометра газа от 89 копеек до 1,56 гривен. Новые тарифы указали:

«Львовэнергосбыт» — с 9,05 грн за один кубометр в декабре до 10,8 грн в январе 2021 года

«Торговая энергетическая компания» — с 8,8 грн до 9,8 грн

«Энера Винница», «Энера Восток», «Энера Чернигов», «Энера Сумы» — с 7,26 грн до 8,82 грн

ГК «Нафтогаз Украины» — с 6,33 грн до 7,22 грн

Компания «Megawatt» — с 5,95 до 7,05 грн за кубометр

Цены указаны с НДС, но без учета стоимости распределения. Газовые компании обязаны публиковать новую стоимость на топливо за пять дней до начала нового месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от цены за предыдущий.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, готовится увеличить тарифы на доставку газа потребителям в среднем на 50%.