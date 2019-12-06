Украина защищает восточный фланг НАТО, — Пристайко

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Вадим Пристайко сообщил, что Украина защищает восточный фланг НАТО

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Украина защищает восточный фланг НАТО. Об этом он сказал на конференции NATO Engages в Лондоне, информирует enovosty.com/news.

Он также отметил, что нерешительность Альянса на Бухарестском саммите в 2008 году привела к нападению РФ на Грузию и Украину. Кроме того, у Украины до сих пор нет статуса ПДЧ

«Украина защищает восточный фланг НАТО…В Украине погибло 14 тыс. человек..», – отметил Пристайко.

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Ранее Пристайко сообщал, что главной целью Украины в любых переговорах относительно конфликта на Донбассе, является выведение российских войск с украинской территории.