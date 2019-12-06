СБУ блокировала схему масштабного хищения государственных лесных ресурсов

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Сотрудники СБУ блокировали схему масштабного хищения государственных лесных ресурсов

Схему масштабного хищения государственных лесных ресурсов в Харьковской области блокировала СБУ. Установлено 11 должностных лиц причастных к сделке. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует enovosty.com/news.

Руководитель одного из лесхозов организовал механизм незаконной вырубки и реализации оптовых партий деревьев ценных пород. К противоправной деятельности чиновник привлек своих подчиненных. Для нелегального сбыта древесины они вносили в отчетную документацию недостоверные сведения о ее количестве и санитарном состоянии.

Задокументированы факты хищения злоумышленниками лесосырья почти 5,5 миллиона гривен. Во время обысков по месту жительства фигурантов дела и в служебных помещениях государственного лесничества правоохранители изъяли вещественные и документальные доказательства незаконной деятельности.

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Сейчас руководителю и еще десяти должностным лицам учреждения сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных различными частями ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всего круга лиц, причастных к махинациям.