Нацбанк упростил процедуру кредитования ФОПов в банках
Нацбанк упростил кредитования ФОПов в банках
В Национальном банке Украине сообщили, что было принято постановление о введении нового подхода к анализу кредитного риска физлиц-предпринимателей, информирует enovosty.com/news.
Новый подход будет применяться при выдаче кредитов ФОПам. Теперь при кредитной оценке ФОПов будет применяться портфельный подход, а главным фактором анализа кредитных рисков ФОПов будет своевременность погашения кредита.
Заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова отметила, что принятое постановление упростит процедуру выдачи кредитов ФОПам, будет способствовать увеличению кредитования малого и среднего бизнеса устойчивому экономическому росту
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