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Нацбанк упростил процедуру кредитования ФОПов в банках

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Нацбанк упростил кредитования ФОПов в банках

В Национальном банке Украине сообщили, что было принято постановление о введении нового подхода к анализу кредитного риска физлиц-предпринимателей, информирует enovosty.com/news.

Новый подход будет применяться при выдаче кредитов ФОПам. Теперь при кредитной оценке ФОПов будет применяться портфельный подход, а главным фактором анализа кредитных рисков ФОПов будет своевременность погашения кредита.

Нацбанк упростил процедуру кредитования ФОПов в банках

Заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова отметила, что принятое постановление упростит процедуру выдачи кредитов ФОПам, будет способствовать увеличению кредитования малого и среднего бизнеса устойчивому экономическому росту

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 56

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