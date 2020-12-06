«Космические победы» Зеленского. В Сети появилось юмористическое видео по мотивам видеообращения Президента к народу

Главная » Последние новости » Новости общества » «Космические победы» Зеленского. В Сети появилось юмористическое видео по мотивам видеообращения Президента к народу «Космические победы» Зеленского. В Сети появилось юмористическое видео по мотивам видеообращения Президента к народу

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Несмотря на финансовый и конституционный кризис, экономическую разруху, и рост в геометрической прогрессии заболеваемости на ковид в стране, президент Зеленский продолжает выдавать нагорая бодрые видосики полные оптимизма и рассказывать приунывшему электорату о победах и достижениях нынешней власти.

Но локдаун вводить не будут. По крайней мере, в декабре. Действительно, какой локдаун, если в декабре запланированы концерты «95 Квартала», да и вообще – начинается сезон корпоративов? Ничего личного, просто бизнес. Но, уже после праздников, в январе, суровая реальность, видимо, все таки наступит в виде того самого локдауна, который по заверению Зеленского быть не очень суровым. Граница не будет закрыта на замок. Да и как иначе, ведь депутаты соскучились по Мальдивам, информирует enovosty.com/news.

Владимир Зеленский уже полтора года как президентом Украины, но никак не может выйти из образа комика. И все его заявления, в том числе на очень серьезные и даже трагические темы — напоминают юмористические сцены из 95 Квартала. Порой, не очень удачные и уместные. На этот раз президента, говоря о количестве заболевших коронавирусом, сравнивает динамику заболевания с количеством новых магазинов «Рошен».

А для народа Президент провел забавный мастер-класс по правилам ношения маски, пригрозив при этом, что локдаун возможен и раньше, если они, украинцы, не будут носить маски.

Кроме того Президент очень расхваливал себя и парламент за законодательные инициативы по выплате восьми тысяч гривен и отсрочку РРО для малого и среднего бизнеса.

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Президент полагает, что этого достаточно, чтобы малый бизнес выжил в случает введения локдауна. А вот предприниматели так не думают и продолжают бессрочные протесты в Киеве.

Кроме того, Зеленский заявил, что в Украине преодолен конституционный кризис, ведь Верховная Рада приняла компромиссный законопроект о возобновлении электронного декларирования. Но президента ни сколько не смущает то, что депутаты защитили себя благодаря высокому порогу ответственности касательно недостоверного декларирования. Видимо, президенту кажется, что этого вполне будет достаточно, чтобы разморозить диалог с МВФ и хоть немного подлатать буджет страны.

Также президента крайне воодушевило принятие нового закона о внутреннем водном транспорте в Украине. «Теперь мы сможем возродить наиболее дешевый и экологический способ доставки грузов – речные перевозки и создать эффективную речную логистику»,-уверяет президент.

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В целом, после очередного видосика от нашего Гаранта остаётся осадок: как будто посмотрел хороший концерт с шутками, юмором и талантливым актером в главной роли, который упорно не желает признавать суровую реальность.

Складывается стойкое ощущение, что слушаешь не президента страны, а марсианина, прибывшего на межпланетный шахматный турнир в Нью-Васюки.

Подробности смотрите в юмористическом сюжете: