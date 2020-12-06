РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

06.12.2020 г.
18:56«Космические победы» Зеленского. В Сети появилось юмористическое видео по мотивам видеообращения Президента к народу
15:00Слепая 62-летняя женщина связала для украинских военных 2100 пар теплых перчаток (ФОТО)
14:25Российского рок-музыканта и актера Петра Мамонова не пустили в Украину
12:49Украина разместит мощные ракетные комплексы "Нептун" на побережье Черного и Азовского морей - Минобороны
08:00Агентство Bloomberg составило список самых выдающихся людей в 2020 году
00:24ООН: следующий год пройдет под знаком гуманитарной катастрофы
05.12.2020 г.
19:50Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного шторма на Черном и Азовском морях
Все новости общества

Аналитика

04.12.2020

Евро-буза: Польша и Венгрия против Брюсселя и Сороса

Евро-буза: Польша и Венгрия против Брюсселя и Сороса
В то время, когда тема брексита, то есть выхода Британии из Евросоюза, полностью не закрыта из-за отсутствия окончательного договора, на крайнем востоке ...
01.12.2020

ЗЕяющий провал бюджета-2020

ЗЕяющий провал бюджета-2020
Кроме всех хорошо известных проблем 2020-й год в Украине ознаменовался небывалым бюджетным провалом. План по заимствованию средств не выполнен, а поскольку ...
30.11.2020

Итоги ноября: Прививка от кризиса, "три орешка" президента и "платиновая карта" США для Украины

Итоги ноября: Прививка от кризиса, три орешка президента и платиновая карта США для Украины
На выборах в Соединенных Штатах Америки победил Джо Байден, мир с надеждой и опаской готовится к массовой вакцинации от коронавируса, а Украина обсуждает ...

Последние новости

06.12.2020 г.
19:53 Франция запустит демонстрационный образец Future Combat Air System в 2021 году
19:46 Гриневецкий и Труханов готовят новую волну беспредела в Одессе. Для этого им надо уничтожить ОПЗЖ силами националистов - блогер
18:56 «Космические победы» Зеленского. В Сети появилось юмористическое видео по мотивам видеообращения Президента к народу
18:30 Армия США собирается улучшить возможности своего беспилотника Grey Eagle
17:59 В Китае начались испытания беспилотных такси без страхующего водителя
16:00 CMV-22B Osprey ВМС США совершил первый взлет с авианосца
15:30 Определены лучшие автомобили 2020 года
15:00 Слепая 62-летняя женщина связала для украинских военных 2100 пар теплых перчаток (ФОТО)
14:31 Трамп заявил, что демократы доведут страну до социализма
14:25 Российского рок-музыканта и актера Петра Мамонова не пустили в Украину
14:00 Эксперты объявили, какие профессии будут востребованы в ближайшие 4 года
13:30 Момент падения знаменитого радиотелескопа «Аресибо» попал на видео
12:49 Украина разместит мощные ракетные комплексы "Нептун" на побережье Черного и Азовского морей - Минобороны
12:18 Курьез дня: австралийцы нашли коалу на своей искусственной елке (ФОТО)
12:12 Интерпол предупредил о фальсификациях: Вакцины от коронавируса главная цель организованной преступности
11:30 Стало известно, что закроют в Украине на время локдауна
11:00 Создатель сериала «Черное зеркало» снимет псевдодокументальный фильм про 2020 год
09:30 Врач назвал места, куда нельзя ходить, чтобы не заразиться коронавирусом
09:00 В США представили беспилотник, который сможет запускать спутники в космос
08:30 В США водителя наказали за установку обычных фонариков вместо фар
08:00 Агентство Bloomberg составило список самых выдающихся людей в 2020 году
07:30 Иммунитет к COVID-19 может сохраняться десятилетиями и его обеспечивают не только антитела, - врач-эпидемиолог
07:00 Киев окутал густой туман: в Сети появились мистические кадры (ФОТО)
00:24 ООН: следующий год пройдет под знаком гуманитарной катастрофы
05.12.2020 г.
23:38 В НАТО ответили на заявление Лукашенко о создании группировки для захвата западных белорусских земель
22:53 В Чехии изобрели бумагу, которая уничтожает коронавирус
22:07 Суд восстановил на службе экс-командира роты харьковского "Беркута"
22:00 Путин заявил, что нефтедобычу ждет "скорое забвение"
21:47 Фабрика елочных украшений в Киевской области выпускала игрушки с надписью «Армия России»
20:05 Додон надеется успеть до инаугурации Санду подписать закон о статусе русского языка в Молдове
19:50 Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного шторма на Черном и Азовском морях
19:30 Медики рассказали, какие внутрибольничные инфекции угрожают COVID-пациентам
19:11 Porsche и Siemens займутся выработкой «климатически нейтральных» видов топлива
19:09 Курьез: российского певца Валерия Леонтьева после пластики омоложения перепутали с Надеждой Бабкиной
19:03 Литва запросила информацию о возможной аварии на белорусской АЭС и готовит инструкции по эвакуации
18:24 Вирусолог из Ухани предупредила о возможном распространении новых коронавирусов
18:08 Вокруг блогера, обличающего коррупционную деятельность в "Укрзализныце", началась травля с использованием фейковых фото
17:49 Историческое событие: Дания готовится прекратить добычу нефти и газа в Северном море
15:47 Необходимо собрать доказательства вины тех, кто пытал и насиловал людей в Беларуси, - спецпредставитель ЕС по правам человека
15:23 Кроссовер Audi Q3 стал «подзаряжаемым» гибридом со средним расходом менее 2 л на 100 км
15:10 В ВОЗ назвали условия для возвращения к нормальной жизни после пандемии COVID-19
14:55 Бюро Manhart сделало Toyota Supra еще мощнее и эффектнее (ФОТО)
14:44 Конгресс США ужесточил санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток"
14:24 В США намерены усилить санкции в отношении "повара Путина" из-за угрозы национальной безопасности
14:19 В Украине планируют делать не менее 1 млн быстрых тестов на антиген COVID-19 в месяц – Степанов
14:14 Интеллектуальный локдаун: заявления властей высмеяли меткими фотожабами
13:35 "Я и мои козы": украинская селянка прославилась на весь мир, благодаря своему блогу о козах (ВИДЕО)
08:09 Пираты атаковали судно под флагом Мальты в Гвинейском заливе
07:37 В США от коронавируса планируют привить 100 млн человек к марту 2021 года
07:37 Экстренная посадка: в США самолет сел на шоссе и столкнулся с авто (ВИДЕО)
07:24 Вирусолог объяснил, почему на «родине» коронавируса Китае прекратилась пандемия COVID-19
04.12.2020 г.
23:35 На Бали из-за отсутствия туристов начался массовый голод
23:03 В Турции задержали российских журналистов за съемку Центра по производству боевых беспилотников
16:58 "Найдём в сортире и вакцинируем": Ёлкин изобразил "добровольную" вакцинацию населения
16:44 Тайна загадочных монолитов, взволновавших весь мир, раскрыта
16:33 ГРС встала на сторону владельцев старых вагонов в вопросе их списания - СМИ
16:27 Путин начинает массовую вакцинацию: Ёлкин новой карикатурой показал своё отношение к "Спутнику"
16:19 Виктор Медведчук: Министр здравоохранения Степанов должен быть отправлен в отставку за ложь и циничные манипуляции
16:05 Спасательный круг для бизнеса: Рада приняла весь пакет "карантинной" помощи
15:56 Журналисты показали самую опасную автомобильную развязку в Украине
Все новости »

«Космические победы» Зеленского. В Сети появилось юмористическое видео по мотивам видеообращения Президента к народу

Главная » Последние новости » Новости общества » «Космические победы» Зеленского. В Сети появилось юмористическое видео по мотивам видеообращения Президента к народу
 
Печать Отправить на почту

 

 

Несмотря на финансовый и конституционный кризис, экономическую разруху, и рост в геометрической прогрессии заболеваемости на ковид в стране, президент Зеленский продолжает выдавать нагорая бодрые видосики полные оптимизма и рассказывать приунывшему электорату о победах и достижениях нынешней власти.

Но локдаун вводить не будут. По крайней мере, в декабре. Действительно, какой локдаун, если в декабре запланированы концерты «95 Квартала», да и вообще – начинается сезон корпоративов? Ничего личного, просто бизнес. Но, уже после праздников, в январе, суровая реальность, видимо, все таки наступит в виде того самого локдауна, который по заверению Зеленского быть не очень суровым. Граница не будет закрыта на замок. Да и как иначе, ведь депутаты соскучились по Мальдивам, информирует enovosty.com/news.

Владимир Зеленский уже полтора года как президентом Украины, но никак не может выйти из образа комика. И все его заявления, в том числе на очень серьезные и даже трагические темы — напоминают юмористические сцены из 95 Квартала. Порой, не очень удачные и уместные. На этот раз президента, говоря о количестве заболевших коронавирусом, сравнивает динамику заболевания с количеством новых магазинов «Рошен».

А для народа Президент провел забавный мастер-класс по правилам ношения маски, пригрозив при этом, что локдаун возможен и раньше, если они, украинцы, не будут носить маски.

Кроме того Президент очень расхваливал себя и парламент за законодательные инициативы по выплате восьми тысяч гривен и отсрочку РРО для малого и среднего бизнеса.

Читайте: "Слуга народа": в Сети появилось юмористическое видео о "высоких отношениях" Зеленского и МВФ

Президент полагает, что этого достаточно, чтобы малый бизнес выжил в случает введения локдауна. А вот предприниматели так не думают и продолжают бессрочные протесты в Киеве.

Кроме того, Зеленский заявил, что в Украине преодолен конституционный кризис, ведь Верховная Рада приняла компромиссный законопроект о возобновлении электронного декларирования. Но президента ни сколько не смущает то, что депутаты защитили себя благодаря высокому порогу ответственности касательно недостоверного декларирования. Видимо, президенту кажется, что этого вполне будет достаточно, чтобы разморозить диалог с МВФ и хоть немного подлатать буджет страны.

Также президента крайне воодушевило принятие нового закона о внутреннем водном транспорте в Украине. «Теперь мы сможем возродить наиболее дешевый и экологический способ доставки грузов – речные перевозки и создать эффективную речную логистику»,-уверяет президент.

Читайте: "Слуга народа": в Сети появилось юмористическое видео о "высоких отношениях" Зеленского и МВФ

В целом, после очередного видосика от нашего Гаранта остаётся осадок: как будто посмотрел хороший концерт с шутками, юмором и талантливым актером в главной роли, который упорно не желает признавать суровую реальность.

Складывается стойкое ощущение, что слушаешь не президента страны, а марсианина, прибывшего на межпланетный шахматный турнир в Нью-Васюки.

Подробности смотрите в юмористическом сюжете:


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 584

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Евро-буза: Польша и Венгрия против Брюсселя и Сороса
ЗЕяющий провал бюджета-2020
Итоги ноября: Прививка от кризиса, "три орешка" президента и "платиновая карта" США для Украины
Автомобильная отрасль в Украине: как выжить в условиях неравной конкуренции
"Мотор Сич"- бриллиант отечественного машиностроения практически утрачен для Украины
Рынок газа: Чем закончится борьба на газовом рынке между "Нафтогазом" и газсбытами
Почему Ольгу Буславец выжили из Минэнерго?
Госбюджет-2021: выплата долгов, рост расходов и рекордный дефицит главной сметы страны
Если завтра Байден: Глобальные последствия смены власти в США
Вакцины от коронавируса: Реальный шанс на спасение, "пустышки" и "темные лошадки"
Все статьи





Читайте также

Курьез дня: австралийцы нашли коалу на своей искусственной елке (ФОТО)
 "Слуга народа": в Сети появилось юмористическое видео о "высоких отношениях" Зеленского и МВФ
Курьез: Белка объелась груш и стала звездой соцсетей
 Нетаньяху рассказал, как свободная экономическая зона с Украиной послужит на благо Израиля
Зеленский обратился к Венецианской комиссии

Армия

Зенитный ракетный комплекс «Оса-АК»
Вертолет McDonnell Douglas AH-64 «Apache» (США)
Автоматическая винтовка Heckler-Koch HK417 (Германия)
Бронеавтомобиль Mowag Duro III GMTF (Швейцария)
Вся армия    >>

Персоны

Путин
Владимир
Гриценко
Анатолий
Лисин
Владимир
Квит
Сергей
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Інтелектуальний локдаун: заяви влади висміяли влучними фотожабами (3582)

Киев окутал густой туман: в Сети появились мистические кадры (ФОТО) (3085)

Путин заявил, что нефтедобычу ждет "скорое забвение" (3053)

Курьез дня: австралийцы нашли коалу на своей искусственной елке (ФОТО) (1938)

Стало известно, что закроют в Украине на время локдауна (1800)

Украина разместит мощные ракетные комплексы "Нептун" на побережье Черного и Азовского морей - Минобороны (1569)

Суд восстановил на службе экс-командира роты харьковского "Беркута" (1482)

Иммунитет к COVID-19 может сохраняться десятилетиями и его обеспечивают не только антитела, - врач-эпидемиолог (1448)

В США водителя наказали за установку обычных фонариков вместо фар (1383)

Фабрика ялинкових прикрас у Київській області випускала іграшки з написом «Армія Росії» (1376)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Отжать и выжать "Цитрус". Власть и полицию не интересуют атаки рейдеров на компанию

Король умер, виват новый король. Как появилась новая коррупционная империя ГАСИ

Шариковы с железной дороги


Вакцины от коронавируса: Реальный шанс на спасение, «пустышки» и «темные лошадки»


Мнения
Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля
Андрей Зубов

Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля

103 года назад в России победило абсолютное зло. Ныне в США победило добро, конечно, не абсолютное, но вселяющее надежду.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Тайна загадочных монолитов, взволновавших весь мир, раскрыта (13645)

В Таллине шимпанзе убрал вольер и помыл окна (ВИДЕО) (10651)

Які авто споживають найменше пального: Огляд ринку (9588)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube



Автомобильная отрасль

help




bigmir)net TOP 100

 