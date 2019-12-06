Киберполиция разоблачила интернет-провайдера, который незаконно транслировал украинские телеканалы

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Киберполиция разоблачила интернет-провайдера, который незаконно транслировал украинские телеканалы

Киберполиция разоблачила интернет-провайдера, который незаконно транслировал украинские телеканалы. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Украины , информирует enovosty.com/news.

Ежемесячный доход от противоправной деятельности составлял более миллиона гривен. Количество зарегистрированных по предварительным оценкам насчитывалось около 15 000.

Правоохранители проводят обыски в нескольких офисах интернет-провайдера, которые размещались в Киеве. Киберполиция с сотрудниками СБУ установила, что группа лиц без заключения соответствующего договора, предоставляла своим клиентам доступ к просмотру центральных украинских телеканалов. Тем самым, нарушая авторские права этих каналов вещания.

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