Киберполиция разоблачила интернет-провайдера, который незаконно транслировал украинские телеканалы
Киберполиция разоблачила интернет-провайдера, который незаконно транслировал украинские телеканалы
Киберполиция разоблачила интернет-провайдера, который незаконно транслировал украинские телеканалы. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Украины , информирует enovosty.com/news.
Ежемесячный доход от противоправной деятельности составлял более миллиона гривен. Количество зарегистрированных по предварительным оценкам насчитывалось около 15 000.
Правоохранители проводят обыски в нескольких офисах интернет-провайдера, которые размещались в Киеве. Киберполиция с сотрудниками СБУ установила, что группа лиц без заключения соответствующего договора, предоставляла своим клиентам доступ к просмотру центральных украинских телеканалов. Тем самым, нарушая авторские права этих каналов вещания.
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