60% молодых людей в Украине думают о трудовой миграции — исследование

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Об этом свидетельствуют опросы Международного республиканского института (IRI)

35% украинских граждан думали над идеей трудовой миграции. Это подтверждают данные опросов IRI за сентябрь-октябрь, информирует enovosty.com/news.

Почти треть этих людей называет мотивом желание самореализоваться и найти новые возможности. Не в Украине.

Самая большая группа — это молодежь, 18-29 лет. О миграции думали или думают сейчас 60% молодых людей. И для почти половины мотивом является самореализация.

«Это просто гипер важный звонок для правительства. Молодежь хочет уехать из страны, потому что не видит как себя здесь реализовать», — написала на своей странице в Facebook общественная активистка Анастасия Шимчук.

При этом в группе людей 50-59 лет самый большой процент пессимистов. 22% людей этой возрастной группы не видят никакого будущего в Украине.