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В Украине создадут Фонд национального благосостояния

Главная » Последние новости » Новости общества » В Украине создадут Фонд национального благосостояния
 
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Правительство планирует выделить 250 млн грн на создание Фонда национального благосостояния

В обновленном проекте госбюджета на 2020 год сообщается, что правительство планирует выделить 250 млн грн на создание Фонда национального благосостояния, информирует enovosty.com/news.

В пояснительной записке сообщается, что обновленный проект госбюджета предусматривает повышение расходов на решение насущных вопросов социального и экономического характера, в частности предусматривается выделение 250 млн грн на создание Фонда национального благосостояния.

В Украине создадут Фонд национального благосостояния

Как сообщалось ранее, правительство 29 сентября одобрило Программу действий, согласно которой среди основных целей Кабмина декларируется создание Фонда национального благосостояния, который должен взять в свое управление стратегически важные государственные предприятия.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 55

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