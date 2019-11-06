В Украине создадут Фонд национального благосостояния

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Правительство планирует выделить 250 млн грн на создание Фонда национального благосостояния

В обновленном проекте госбюджета на 2020 год сообщается, что правительство планирует выделить 250 млн грн на создание Фонда национального благосостояния, информирует enovosty.com/news.

В пояснительной записке сообщается, что обновленный проект госбюджета предусматривает повышение расходов на решение насущных вопросов социального и экономического характера, в частности предусматривается выделение 250 млн грн на создание Фонда национального благосостояния.

Как сообщалось ранее, правительство 29 сентября одобрило Программу действий, согласно которой среди основных целей Кабмина декларируется создание Фонда национального благосостояния, который должен взять в свое управление стратегически важные государственные предприятия.

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