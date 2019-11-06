СБУ и таможня запускают единую электронную базу на проведение таможенного досмотра

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СБУ и таможня запускают единую электронную базу на проведение таможенного досмотра, что позволит повысить эффективность борьбы с контрабандой

Служба безопасности Украины существенно повысит эффективность борьбы с контрабандой и контроль за перемещением товаров через границу после запуска единой электронной базы поручений на проведение таможенного досмотра, запускаемой Украинской таможней совместно с СБУ, информирует enovosty.com/news.

База предусматривает централизованные отправки поручений от правоохранительных органов на проведение таможенного досмотра товаров и транспортных средств. Процесс будет осуществляться в электронном виде и поможет сосредоточить все запросы в одном месте. «Первые поручения в онлайн-форме поступят именно от Службы безопасности Украины», — отметил Председатель СБУ Иван Баканов.

Внедрение системы позволит отказаться от отправки правоохранителями запросов в бумажном виде к конкретному таможенному посту. «Это будет действенным механизмом по уничтожению коррупционных схем на границе», — уверен Иван Баканов.

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Служба безопасности Украины системно реализует ряд инициатив, направленных на обеспечение максимальной прозрачности работы ведомства. Взаимодействие с коллегами и обоюдный контроль в рамках работы электронной базы поручений — важный шаг для достижения поставленной цели.