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Наша экономика не выдержит полный локдаун, — Янченко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Наша экономика не выдержит полный локдаун, - Янченко (ВИДЕО)
 
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Народный депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Галина Янченко рассказала о инициативе Кабмина ввести карантин «выходного дня», а также почему экономике нашей страны категорически противопоказано введение тотального локдауна.

Янченко убеждена, что Кабмину и Парламенту необходимо искать компромиссное решение, которое бы позволило максимально сберечь экономику и уменьшить нагрузку на отечественную медицину, информирует enovosty.com/news.

На вопрос журналистов о личной позиции нардепа относительно эффективности такой меры, как «карантин выходного дня», Янченко отметила, что она не уверена в эффективности этой меры, кроме того, подобная мера не решает вопрос прерывания цепочки инфицирования в будние дни в местах большого скопления людей, например в общественном транспорте.

Кроме того, именно в выходные дни украинцы осуществляют закупки в магазинах и посещают рестораны, что позволяет украинскому малому и среднему бизнесу держаться на плаву. Поэтому, по ее мнению, важно найти сбалансирование решение по данному вопросу.

Янченко высказалась категорически против введения тотального карантина, аргументируя это критическими последствиями для экономики страны.

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«Сейчас наша экономика не может себе позволить принять решение о полном локдауне», — подчеркнула нардеп.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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