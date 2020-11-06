Киберполиция блокировала распространение конфиденциальной информации пользователей сети интернет
Киберполиция блокировала распространение конфиденциальной информации пользователей сети интернет, среди которой были логины и пароли доступа к различным интернет-ресурсам
Сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Хмельницкой области Департамента киберполиции НПУ совместно со следователями следственного управления ГУНП в Хмельницкой области под процессуальным руководством Хмельницкой областной прокуратуры разоблачили жителя Хмельницкого, который причастен к несанкционированному распространению информации с ограниченным доступом. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции, информирует enovosty.com/news.
Житель областного центра осуществлял распространение конфиденциальной информации пользователей сети интернет, среди которой были логины и пароли доступа к различным интернет-ресурсам, электронным почтовым ящикам, учетным записям социальных сетей и электронных кошельков.
Досудебным расследованием установлен факт распространения фигурантом базы данных, содержащей сведения о 2,8 млн авторизационных данных учетных записей пользователей сети интернет.
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По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.