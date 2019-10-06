В Нидерландах полицейские арестовали попугая, ставшего соучастником преступления

РусУкр

Фото недели

Фото мировой истории с неожиданной стороны

Все фото »

Новости общества

06.10.2019 г.
15:19В Украине отменили штампы о заключении брака в паспортах
14:40В Нидерландах полицейские арестовали попугая, ставшего соучастником преступления
13:52В Карпаты пришла зима
10:17Синоптики: Новая неделя начнется с дождей
05.10.2019 г.
19:58В Таиланде погибли шесть слонов при попытке помочь друг другу
04.10.2019 г.
21:57В столице с ноября окончательно исчезнут жетоны и бумажные билеты: что необходимо знать
21:37Сеть взбудоражил очередной мощный взрыв в центре Донецка
Все новости общества

Аналитика

04.10.2019

Итоги дня: Цена счастья украинцев, казус Лукашенко и обновление ЦИК

Итоги дня: Цена счастья украинцев, казус Лукашенко и обновление ЦИК
Монобольшинство в ВРУ утвердило программу КМУ, ЦИК выбрала новых главу, его замов и секретаря, а под Львовом разбился самолет, - такими были главные ...
03.10.2019

Итоги дня: Два сценария Зеленского, валютные горки и столичные перемены

Итоги дня: Два сценария Зеленского, валютные горки и столичные перемены
Президент Владимир Зеленский предложил новый состав ЦИК, Рада проголосовала за законопроект о столице, а в Украину уже торопиться прохладная и влажная ...
03.10.2019

Система образования не устраивает ни студентов, ни работодателей - отчет Всемирного банка

Система образования не устраивает ни студентов, ни работодателей - отчет Всемирного банка
Об этом говорится в новом отчете Всемирного банка «Исследование сферы образования в Украине: к большей результативности, справедливости и эффективности» ...

Последние новости

06.10.2019 г.
16:45 Популярная рок-группа решила устроить подводный концерт для акул в Индийском океане
16:45 «Люди должны выйти из "серой зоны" и начать платить налоги»: В Украине планируют легализовать криптовалюту
16:00 США провели испытания "новейшей огневой мощи" в водах у Гуама (ВИДЕО)
15:45 Премьер-министр Британии хочет попросить королеву Елизавету ІІ уволить его
15:19 В Украине отменили штампы о заключении брака в паспортах
15:06 Новая криптовалюта Северной Кореи поможет режиму Ким Чен Ына обойти международные санкции
14:40 В Нидерландах полицейские арестовали попугая, ставшего соучастником преступления
13:52 В Карпаты пришла зима
13:10 Олег Сенцов о «формуле Штайнмайера»: Посмотрим, что будет дальше
13:00 Раскрыт секрет идеального осеннего завтрака
12:22 Известный украинский боксер провел яркий бой, однако упустил шанс стать чемпионом мира
11:38 СМИ разузнали, какую зарплату получают депутаты
10:55 ГСЧС: На Житомирщине из-за бездомного сгорело 11 построек
10:17 Синоптики: Новая неделя начнется с дождей
09:52 США отреагировали на подготовку Турции к вторжению в Сирию
09:11 Спецсоветник главы Еврокомиссии по Украине оценил первые месяцы президентства Зеленского
05.10.2019 г.
19:58 В Таиланде погибли шесть слонов при попытке помочь друг другу
19:12 В Одессу прибыл седьмой новый катер для ВМС Украины
18:35 ООН призывает мир запретить опасные вещества, содержащиеся в посуде, одежде и бумаге
17:58 Определены продукты, которые лучше всего подавляют аппетит
17:05 США испытали новую противокорабельную крылатую ракету (ВИДЕО)
16:15 В Минфине объяснили, зачем украинцам единый счет для уплаты налогов
15:57 The New York Times нашло еще одного свидетеля телефонного разговора Трампа и Зеленского
15:33 Крушение АН-12 на Львовщине: стало известно о состоянии здоровья пострадавших
14:53 В Украине возросло количество людей, застраховавших свою жизнь
14:14 ЦИК зарегистрировала нового нардепа
13:34 В СМИ объяснили, почему в Израиле 10 лет глушили цветное телевидение
12:41 Как стать умным и успешным: Ученые рассказали, когда нужно ложиться спать
12:19 Передовая пылает! На Донбасс зашло новое вражеское подразделение
11:44 Кремль нашел нового президента, - российский историк
11:31 ​Таинственная смерть "командира" группировки "Патриот" Барда встревожила "ДНРовцев" (ФОТО)
11:10 На рынках резко подорожал любимейший фрукт украинцев
10:55 В Украине передумали раздавать молодым родителям бэби-боксы. Чем заменят?
09:53 Венгрия забирает у украинцев паспорта, которыми ранее разбрасывалась, - Москаль
09:49 Уникальная подземная крепость ВМФ Швеции. Что о ней известно
09:43 Пристайко рассказал о запасном варианте для Украины
09:38 Зеленскому пора понять, что он не тот, кто способен обмануть Путина, - Портников
09:30 Два юмориста: Появилось видео того, как "отжигали" Зеленский и Лукашенко
08:57 Что должны сделать мужчины за шесть месяцев до зачатия ребенка, -The Times
08:53 Курт Волкер раскрыл циничную правду, которую Трамп говорил об Украине
08:32 Крымский "ватник" заявил о прорыве санкций, но что-то пошло не так...
08:29 "Не вояки, а наши": На Донбассе в панике выступили против отвода ВСУ
08:08 В Украину идет снег: Синоптики рассказали о "зимней" погоде
04.10.2019 г.
22:50 В Китае скоро поступит в продажу электрофургон за $5 тыс (ФОТО)
22:40 В Южной Корее провели успешные испытания вертолета-беспилотника Night Intruder 600 VT
22:25 Украинцы рассказали, какую они хотят зарплату
22:15 Определены самые популярные автомобили в Украине для бизнеса
22:00 От штыков до черной краски: самые смелые просьбы Трампа о защите границы между США и Мексикой
21:57 В столице с ноября окончательно исчезнут жетоны и бумажные билеты: что необходимо знать
21:46 Стали известны полезные свойства квашенной капусты
21:37 Сеть взбудоражил очередной мощный взрыв в центре Донецка
21:17 Кровавая война за независимость продолжается: украинский воин получил ранение
20:59 35 российских наемников "Вагнера" погибли от авиаудара в Ливии, - The Times
20:39 Трамп принял решение о введении безвизового режима с Польшей
20:17 Коррида посреди Балтимора: Бык убежал от хозяина и разгуливал по городу (ВИДЕО)
19:57 Правительство планирует до конца года провести электронную перепись населения
19:38 Военно-морской флот США сообщает о введении в эксплуатацию нового боевого корабля LCS
19:18 Reuters: Джонсон планирует просить ЕС о переносе сроков Brexit
18:58 СБУ пресекла деятельность преступной группировки, переправлявшей мигрантов в ЕС
18:49 Монастырский: Об обысках и прослушке нардепов - нюансы нового закона (ВИДЕО)
Все новости »

В Нидерландах полицейские арестовали попугая, ставшего соучастником преступления

Главная » Последние новости » Новости общества » В Нидерландах полицейские арестовали попугая, ставшего соучастником преступления
 
Печать Отправить на почту

 

 

Нидерландские полицейские отправили в тюрьму попугая-неразлучника. Птица сидела на плече своего владельца во время кражи.

Полиция Нидерландов арестовала попугая породы неразлучник. В тюрьму птица попала из-за своего владельца. Во время кражи она сидела на плече, информирует enovosty.com/news.

Хозяина и его питомца арестовали сразу же после кражи в магазине. Согласно местным законам, правоохранители были вынуждены посадить в изолятор и попугая. В полицейском участке не нашлось клетки для неразлучника, поэтому его поместили в одну камеру с его хозяином.

Полицейские были вежливыми с птицей. Они обеспечили ее водой и угостили сэндвичем.

Напомним, что это уже не первый случай ареста правоохранителями попугая. В мае текущего года подобный случай произошел в Бразилии. Там под стражу взяли птицу, принадлежавшую наркоторговцу. Интересно то, что владелец научил своего питомца кричать «Мама, полиция!». Попугай оказался очень послушным, он действительно завопил, когда увидел правоохранителей. В тюрьме же он не промолвил ни слова, потому что слушался владельца и не собирался раскрывать тайны. Позже птицу отправили в один из бразильских зоопарков.

Читайте: Коррида посреди Балтимора: Бык убежал от хозяина и разгуливал по городу (ВИДЕО)


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 697

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Цена счастья украинцев, казус Лукашенко и обновление ЦИК
Итоги дня: Два сценария Зеленского, валютные горки и столичные перемены
Система образования не устраивает ни студентов, ни работодателей - отчет Всемирного банка
Итоги дня: План действий по Крыму и Донбассу, убийца танков для Украины и старт большой приватизации
Почему законопроект о легализации игорного бизнеса может стать проблемой
Итоги дня: Экстренное заявление по Донбассу, жесткий ультиматум Зеленскому и звезда на пороге
Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть
«Настучи» на продавца и получи кэшбэк: Налоговые изменения
Столичные страсти: что может помешать Зе-команде захватить власть в Киеве?
Итоги дня: След России в громком скандале, сокращение средней зарплаты и дела долга
Все статьи


Читайте также

Коррида посреди Балтимора: Бык убежал от хозяина и разгуливал по городу (ВИДЕО)
 Reuters: Во Франции прошла акция протеста полицейских, требующих лучшие условия труда
В Умань прибыли израильские полицейские и пожарные (ФОТО)
 У Путина отрицают, что Нидерланды обращались с просьбой выдать Цемаха
В Новой Зеландии археологи нашли попугая высотой в один метр
 Германия и Нидерланды создают первый в истории совместный военный интернет
Решили "играть в долгую": Эксперт сказал, какое наказание грозит копам, убившим мальчика
 В Нидерландах столкнулись два корабля: есть пострадавшие
Загрузка...

Армия

Беспилотный летательный аппарат «Viper SM3»
Бронетранспортер M1117 Armored Security Vehicle (США)
Боевая машина пехоты ASCOD (Австрия)
Танк «Меркава Mk.4» (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Евгений
ЕРМАКОВ
Василий
ХМЕЛЬНИЦКИЙ
Леонид
ЧЕРНОВЕЦКИЙ
Андрей
ПИВОВАРСКИЙ
Все персоны    >>

linden

Последние новости в соцсетях

Система образования не устраивает ни студентов, ни работодателей — отчет Всемирного банка

Паспортный контроль в Борисполе: Почему это не работает так, как работает во всем мире?

Весенне-летний отпуск: Какие страны выбирают украинцы

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера


Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

Роман Безсмертный


Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 