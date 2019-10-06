В Нидерландах полицейские арестовали попугая, ставшего соучастником преступления

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Нидерландские полицейские отправили в тюрьму попугая-неразлучника. Птица сидела на плече своего владельца во время кражи.

Полиция Нидерландов арестовала попугая породы неразлучник. В тюрьму птица попала из-за своего владельца. Во время кражи она сидела на плече, информирует enovosty.com/news.

Хозяина и его питомца арестовали сразу же после кражи в магазине. Согласно местным законам, правоохранители были вынуждены посадить в изолятор и попугая. В полицейском участке не нашлось клетки для неразлучника, поэтому его поместили в одну камеру с его хозяином.

Полицейские были вежливыми с птицей. Они обеспечили ее водой и угостили сэндвичем.

Напомним, что это уже не первый случай ареста правоохранителями попугая. В мае текущего года подобный случай произошел в Бразилии. Там под стражу взяли птицу, принадлежавшую наркоторговцу. Интересно то, что владелец научил своего питомца кричать «Мама, полиция!». Попугай оказался очень послушным, он действительно завопил, когда увидел правоохранителей. В тюрьме же он не промолвил ни слова, потому что слушался владельца и не собирался раскрывать тайны. Позже птицу отправили в один из бразильских зоопарков.

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