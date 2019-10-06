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Синоптики: Новая неделя начнется с дождей

Главная » Последние новости » Новости общества » Синоптики: Новая неделя начнется с дождей
 
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Понедельник и вторник огорчат украинцев пасмурной и дождливой погодой. Однако уже со среды, по словам синоптиком, снова немного потеплеет.

Как передают сотрудники Укргидрометцентра, следующая неделя в Украине начнется с осадков. В большинстве областей пройдут дожди, а в Карпатах ожидается мокрый снег. В первые два дня столбики термометров максимально поднимутся лишь до +14 градусов, информирует enovosty.com/news.

Несмотря на то, что со среды-четверга в стране потеплеет местами до +20, ночью все же стоит быть готовыми к заморозкам.

В понедельник зонтики с собой рекомендуется взять жителям Прикарпатья, а также центрального и южного регионов. Во вторник, 8 октября, осадки ожидаются, главным образом, на востоке страны, а также на Днепропетровщине и Приазовье.

В южных областях 7 и 8 октября ночью ожидается +1…+6 градусов, а днем — +9…+14. На остальной части Украины ночью – 0…+5, а днем — +5…+10. Ветер ожидается западный и северо-западный (5-10 м/с).

Читайте: Украину опять накроют дожди

9 октября в дневное время в среднем по Украине потеплеет до +12 градусов, а 10 октября – до +16. На юге ожидается даже до +20.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 5

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