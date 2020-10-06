Карпатский город превратился в украинскую Венецию (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Карпатский город превратился в украинскую Венецию (ВИДЕО) Карпатский город превратился в украинскую Венецию (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Город Хуст превратился в украинскую Венецию

В городе Хуст сильно затопило часть улиц из-за обильных дождей. Автомобили были похожи на лодки и плавали по дороге, информирует enovosty.com/news.

В Facebook появились фотографии улиц города, залитых дождевой водой. На фотографиях видно, как людям и автомобилям тяжело пробираться через воду.

Ранее в Ивано-Франковске сильный дождь затопил подъезды и улицы, мощный ветер ломал ветки на деревьях и кустах, срывал крыши домов. Из-за загрязненной канализации вода была по колено. По улицам проплывали машины.