Карпатский город превратился в украинскую Венецию (ВИДЕО)
Город Хуст превратился в украинскую Венецию
В городе Хуст сильно затопило часть улиц из-за обильных дождей. Автомобили были похожи на лодки и плавали по дороге, информирует enovosty.com/news.
В Facebook появились фотографии улиц города, залитых дождевой водой. На фотографиях видно, как людям и автомобилям тяжело пробираться через воду.
Ранее в Ивано-Франковске сильный дождь затопил подъезды и улицы, мощный ветер ломал ветки на деревьях и кустах, срывал крыши домов. Из-за загрязненной канализации вода была по колено. По улицам проплывали машины.