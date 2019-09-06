В Украине планируют существенно увеличить заработную плату государственным служащим

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Константин Ващенко сообщил, что в Нацагенстве по вопросам госслужбы готовят концепцию, согласно которой государственным служащим увеличат оклад на 30%

Председатель Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Константин Ващенко сообщил, что в Украине планируют существенно увеличить заработную плату государственным служащим, информирует enovosty.com/news.

Ващенко отметил, что Нацагенство по вопросам госслужбы готовит концепцию реформирования оплаты труда. В случает проведения реформы зарплата госслужащих увеличится на 30%.

По мнению председателя НАГС, государственным служащим необходимо убрать все надбавки и оставить только премию “за выслугу лет“.

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Ващенко также напомнил, что сегодня у украинских мужчин, работающих на государственной службе, есть возможность уйти в декрет. Однако из-за общественно мнения мужчины пока не пользуются данной возможностью.