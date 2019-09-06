СБУ заблокировала деятельность преступников, сбывавших фальшивые евро

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Сотрудники СБУ заблокировали деятельность группы лиц, сбывавших фальшивые евро

В столице Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность группы лиц, которые специализировались на сбыте фальшивых евро, — сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в состав группы входило трое украинцев и граждане Казахстана. В ходе расследования установлено, что злоумышленники с начала 2018 г. наладили поставки поддельной валюты из Турции. В Украине злоумышленники подыскивали граждан, которые соглашались за процент реализовать подделки в пунктах обмена, не имеющих детекторов для проверки валют. По информации спецслужбы, дельцы ввозили в Украину и ежемесячно реализовывали более 50 000 фальшивых купюр разного номинала.

Правоохранители задержали злоумышленников в Соломенском районе Киева после того, как на автомобильной заправочной станции один из участников группы пытался обменять 25 000 поддельных евро на гривны по заниженному курсу.

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При проведении неотложных следственных действий по месту жительства участников группы в арендованной квартире в Шевченковском районе столицы было изъято еще 21 000 поддельной евровалюты. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) четырем фигурантам дела объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие.