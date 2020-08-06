Владислав Волошин: «Трудно назвать «пограничным сотрудничеством» случай с захватом наших кораблей в Керченском проливе»

Главная » Последние новости » Новости общества » Владислав Волошин: "Трудно назвать «пограничным сотрудничеством» случай с захватом наших кораблей в Керченском проливе" Владислав Волошин: "Трудно назвать «пограничным сотрудничеством» случай с захватом наших кораблей в Керченском проливе"

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Украина вышла из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск СНГ

С вопросом относительно важности данного решения для Украины и его влияния на ситуацию на Донбассе “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к военному журналисту Владиславу Волошину, информирует enovosty.com/news.

Владислав Волошин сообщает, что, действительно, Украина вышла из соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств – участников СНГ

«Такое решение было принято вчера на заседании Кабинета Министров. Этот документ предусматривал сотрудничество пограничников с коллегами из стран СНГ в научно-исследовательской деятельности. Данное соглашение было подписано 12 апреля 1996 года в Москве. Вести сегодня речь о каком-то «сотрудничестве» в рамках «Содружества независимых государств» — это полный абсурд, ведь Россия уже больше шести лет ведет против Украины явную вооруженную агрессию. Какое же тогда это «сотрудничество», если Государственная граница Украины была подло нарушена войсками «партнера по содружеству» и сегодня восточный рубеж наша страна почти не контролирует? Трудно назвать «пограничным сотрудничеством» и случай с захватом наших кораблей в Керченском проливе. Реально относительно Украины это соглашение фактически не действовало, поэтому нам не имело смысла обременять себя подобными документами. Тем более, что мы были там наблюдателями и наш голос не имел значения в принятии любых решений.

А выход из этого соглашения позволит развивать сотрудничество в этой сфере в рамках различных двусторонних соглашений с другими государствами (например, с Беларусью), что в дальнейшем будет способствовать обеспечению ключевых интересов Украины в сфере национальной безопасности.

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С начала года мы уже вышли из пяти договоров о сотрудничестве со странами СНГ. Это и гуманитарная сфера, и финансовая разведка, и борьба с терроризмом. Со своими соседями нам сейчас гораздо эффективней сотрудничать напрямую, а не в рамках организации, в которой задает тон наш враг. А с самой Россией с момента оккупации Крыма и вооруженной агрессии на Донбассе Украина расторгла около 150 из 453 договоров и соглашений.

Выход нашей страны из соглашения «о пограничном сотрудничестве», по моему мнению, абсолютно не повлияет на ситуацию на Донбассе, ведь Украина не контролирует больше четырехсот километров украино-российской границы, которая проходит от Азовского моря и до Луганской области.

Выход из «СНГ-шного соглашения о сотрудничестве пограничных войск» для нас даже может и стать выгодным, ведь сейчас мы можем смело заявлять, что этот участок границы никакой наш партнер (так как раньше Россия считалась «партнером по соглашению») теперь не контролирует», — сообщает Владислав Волошин

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