Владислав Волошин: «Трудно назвать «пограничным сотрудничеством» случай с захватом наших кораблей в Керченском проливе»

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

06.08.2020 г.
18:59"Глобальное потепление наступает": на севере Канады исчезли два огромных покровных ледника
18:38СБУ блокировала масштабную схему сбыта контрафактных сигарет
17:45Владислав Волошин: "Трудно назвать «пограничным сотрудничеством» случай с захватом наших кораблей в Керченском проливе"
16:41Киберполиция разоблачила распространителей "пиратского" контента
16:28"Не повезло": Рыбалка для мужчин закончилась встречей с медведями (ВИДЕО)
14:47Украинские десантники принимают участие в военных учениях "Saber Junction - 2020" (ФОТО)
13:35"Укроборонпром" ответил на статью Бутусова
Все новости общества

Аналитика

03.08.2020

Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко

Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко
Почему Зеленский взял в «минский формат» Кравчука вместо Кучмы, какие перспективы у очередного перемирия на Донбассе, каковы шансы, что Россия развяжет ...
31.07.2020

Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина

Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина
В "стабильных" России и Беларуси перевернулась новая страница, в Луцке террорист захватил заложников, а в зоне боевых действий на Донбассе началось ...
31.07.2020

США и Китай: здравствуй, новая холодная война!

США и Китай: здравствуй, новая холодная война!
Противостояние США и Китая имеет место давно. Все шире разворачивается торгово-экономическая война. Все более явной становится реальностью "холодная ...

Последние новости

06.08.2020 г.
18:59 "Глобальное потепление наступает": на севере Канады исчезли два огромных покровных ледника
18:38 СБУ блокировала масштабную схему сбыта контрафактных сигарет
18:17 Беларуский гамбит или последний шанс Кремля, - Злой Одессит
17:59 В Украине подешевела валюта
17:45 Владислав Волошин: "Трудно назвать «пограничным сотрудничеством» случай с захватом наших кораблей в Керченском проливе"
17:17 Археологи обнаружили под древним королевством культовый храм
16:57 "Ситуация накаляется": Россия направила 3000 военнослужащих и танки на границу с Беларусью
16:52 СМИ: Зачем «Слуга народа» Холодов выкуривает из Украины международных инвесторов
16:41 Киберполиция разоблачила распространителей "пиратского" контента
16:28 "Не повезло": Рыбалка для мужчин закончилась встречей с медведями (ВИДЕО)
16:08 Курьез: В Могилеве ворона украла деньги у вора (ВИДЕО)
15:59 Врачи объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через пассивное курение
15:41 В Великобритании полицейская собака-новичок нашла пропавших женщину с ребенком, - Fox News
15:05 Заражение COVID-19 может произойти через глаза - офтальмологи
14:58 Бейрут охватил хаос после мощного взрыва, - Bloomberg
14:47 Украинские десантники принимают участие в военных учениях "Saber Junction - 2020" (ФОТО)
14:43 Медведчук и Кузьмин направили депутатские запросы спикеру и ГПУ по поводу действий Порошенко и Турчинова, скрывших принятый радой закон об амнистии участников «ЛДНР»
14:26 В Беларуси задержали американцев, - Reuters
13:57 Загадочная причина гибели слонов все больше привлекает внимание общественности, - Agence France-Presse
13:35 "Укроборонпром" ответил на статью Бутусова
13:26 Сразу два удара: “Фортуна” не поможет достроить “Северный поток-2”
13:15 В The Washington Post предупредили, к чему приведет благодушие Трампа к Путину
13:02 Минкульт запускает грантовую поддержку креативных индустрий: подробности
12:49 Министерство образования дало рекомендации для работы школ с 1 сентября
12:49 Могут "выпасть" из зеленой зоны карантина: Какие украинские области оказались под угрозой
12:43 Какие б/у автомобили предпочитают украинцы
12:41 На Киевщине во время чистки канализации погибли люди. В чем суть трагедии?
12:28 Россиянин, перевозивший взорвавшуюся в Бейруте селитру, обращался в консульство РФ - СМИ
12:16 Лукашенко приглашает генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными боевиками
12:01 В США сообщили, как Трамп "нейтрализовал" санкции против РФ
12:00 У домашних животных обнаружили COVID-19
11:42 Российские комплексы ПВО "Панцирь" поставляются в Ливию через ЧВК Вагнер, - эксперт
11:39 "Мощная сила": Американский генерал назвал количество военных и оружия РФ на Донбассе
11:15 Коронакризис в банковской системе: Украинские банки уволили тысячи сотрудников
11:11 Низкая температура может стать фактором тяжелого течения заболевания COVID-19 - ученые
11:03 Япония вспоминает жертв атомной бомбардировки в Хиросиме (ВИДЕО)
11:01 Тайваньская авиакомпания продает билеты на рейсы "в никуда" для скучающих за авиаперелетами
10:40 Россияне всегда опасались августа: РФ входит в новую политическую реальность, - Лилия Шевцова
10:31 Двойное заражение COVID-19 и гриппом может привести к "реанимационной" ситуации
10:27 Экс-милиционер Владимир Ткаченко смог за взятку попасть на работу в ГФС - СМИ
09:17 Опасная ложь о COVID-19: Facebook и Twitter объявили войну Трампу
08:45 Демократическому транзиту Беларуси может помешать прямая российская интервенция, - Эйдман
08:35 Сын наркобарона Пабло Эскобара рассказал о тайных сокровищах отца
08:31 "Мои глаза и душа рыдают": Женщина, сыгравшая на рояле в разрушенном доме в Бейруте, поразила Сеть (ВИДЕО)
08:28 Израильский иммунолог предупредил об опасности вакцинации от коронавируса
08:25 В Италии серьезно пригрозили популярнейшему лоукосту
07:23 День катастроф: В ОАЭ загорелся крупный рынок (ФОТО)
07:05 Российских военных стали извещать о том, что они едут воевать на территорию Украины, с сентября 2014 года - Лев Шлосберг
07:00 Почти как у TikTok: Instagram подготовил своим пользователям интересную новинку
06:50 "Я писал каждый месяц Путину", - капитан судна, на котором в Бейрут доставили злополучный груз аммиачной селитры
06:30 В NASA начали готовиться: К Земле мчится огромный астероид
06:00 Крохотный жучок может спасти миллионы людей: Ученые рассказали о невероятном открытии в борьбе с аллергией
00:47 В Киеве спасли женщину, которая спускалась с шестого этажа на простынях
00:36 США готовы заплатить $10 млн за данные о вмешательстве России в выборы
05.08.2020 г.
23:17 Фото дня: Бейрут в руинах (Фоторепортаж)
22:58 Три сценария: Как с 1 сентября будут работать школы
22:53 Немецкие экологи решили подать в суд на "Северный поток-2"
22:12 Почти два миллиона пользователей посмотрели трюк начинающей скейтбордистки из Киева
21:36 "Бейрута больше нет": Свидетели взрыва в Бейруте рассказывают, как они пережили катастрофу
19:23 "Люблинский треугольник" восстанавливает сотрудничество эпохи Речи Посполитой, - Руслан Бортник
Все новости »

Владислав Волошин: «Трудно назвать «пограничным сотрудничеством» случай с захватом наших кораблей в Керченском проливе»

Главная » Последние новости » Новости общества » Владислав Волошин: "Трудно назвать «пограничным сотрудничеством» случай с захватом наших кораблей в Керченском проливе"
 
Печать Отправить на почту

 

 

Украина вышла из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск СНГ

С вопросом относительно важности данного решения для Украины и его влияния на ситуацию на Донбассе “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к военному журналисту Владиславу Волошину, информирует enovosty.com/news.

Владислав Волошин сообщает, что, действительно, Украина вышла из соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств – участников СНГ

«Такое решение было принято вчера на заседании Кабинета Министров. Этот документ предусматривал сотрудничество пограничников с коллегами из стран СНГ в научно-исследовательской деятельности. Данное соглашение было подписано 12 апреля 1996 года в Москве. Вести сегодня речь о каком-то «сотрудничестве» в рамках «Содружества независимых государств» — это полный абсурд, ведь Россия уже больше шести лет ведет против Украины явную вооруженную агрессию. Какое же тогда это «сотрудничество», если Государственная граница Украины была подло нарушена войсками «партнера по содружеству» и сегодня восточный рубеж наша страна почти не контролирует? Трудно назвать «пограничным сотрудничеством» и случай с захватом наших кораблей в Керченском проливе. Реально относительно Украины это соглашение фактически не действовало, поэтому нам не имело смысла обременять себя подобными документами. Тем более, что мы были там наблюдателями и наш голос не имел значения в принятии любых решений.

А выход из этого соглашения позволит развивать сотрудничество в этой сфере в рамках различных двусторонних соглашений с другими государствами (например, с Беларусью), что в дальнейшем будет способствовать обеспечению ключевых интересов Украины в сфере национальной безопасности.

Читайте: Владислав Волошин рассказал о причинах боевых действий на Донбассе во время пандемии

С начала года мы уже вышли из пяти договоров о сотрудничестве со странами СНГ. Это и гуманитарная сфера, и финансовая разведка, и борьба с терроризмом. Со своими соседями нам сейчас гораздо эффективней сотрудничать напрямую, а не в рамках организации, в которой задает тон наш враг. А с самой Россией с момента оккупации Крыма и вооруженной агрессии на Донбассе Украина расторгла около 150 из 453 договоров и соглашений.

Выход нашей страны из соглашения «о пограничном сотрудничестве», по моему мнению, абсолютно не повлияет на ситуацию на Донбассе, ведь Украина не контролирует больше четырехсот километров украино-российской границы, которая проходит от Азовского моря и до Луганской области.

Выход из «СНГ-шного соглашения о сотрудничестве пограничных войск» для нас даже может и стать выгодным, ведь сейчас мы можем смело заявлять, что этот участок границы никакой наш партнер (так как раньше Россия считалась «партнером по соглашению») теперь не контролирует», — сообщает Владислав Волошин

Читайте: Владислав Волошин рассказал об опасности недопуска наблюдателей ОБСЕ на оккупированный Донбасс


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 111

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко
Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина
США и Китай: здравствуй, новая холодная война!
Заговор власти и олигархов: для чего урезали «зеленый» тариф?
Виктор Таран: Новое перемирие на Донбассе может оказаться «троянским конем» для Украины
Коронакризис: Европе раздают бесплатно деньги, Украину душат процентами и условиями МВФ
Такая странная армяно-азербайджанская война: Кому это выгодно - причины новой эскалации
Сибирь и Дальний Восток: геть від Москви?..
"Год в турборежиме": как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились
Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»
Все статьи






Читайте также

Оккупанты утопили бронемашину в Керченском проливе (ВИДЕО)
 Владислав Волошин рассказал о причинах боевых действий на Донбассе во время пандемии
Владислав Волошин рассказал об опасности недопуска наблюдателей ОБСЕ на оккупированный Донбасс
 Электронная база поднимет на новый уровень воинский учет, - Владислав Волошин
"Ключ от Керченского пролива": Украинцев предупредили о наглых действиях РФ в Крыму
 Эксперт пояснил огромное символическое значение для Кремля Крымского моста
Украина продолжит судиться с Россией после возвращения задержанных кораблей
 Военная полиция позволит укрепить правопорядок в военной среде, - Владислав Волошин

Армия

Боевая машина десанта БМД-2 «Будка»
Танк «Меркава Mk.1» (Израиль)
Зенитный ракетный комплекс «Барак» (Израиль)
Самоходная артиллерийская установка 120-мм Semser (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Бойко
Юрий
Каменских
Настя
Павловский
Андрей
Юрий
Голик
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Импорт списанных вагонов из России как приговор здравому смыслу

Что скрывается за арестом экс-главы «Укравтодора» Славомира Новака

Олег Козачук, глава "Хмельницкоблэнерго": "Госкомпании могут и должны быть эффективными"


Verum


Вирус на троих: Почему не только Китай в ответе за пандемию


Мнения
Что может потрясти мировую экономику в 2020 году
Нуриэль Рубини

Что может потрясти мировую экономику в 2020 году

В 2020 году еще может появиться целый ряд предсказуемых кризисов — так называемых «белых лебедей», которые способны спровоцировать в этом году огромные ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Украинские пограничники больше не будут использовать автоматы Калашникова (9571)

Рейтинг партий на местных выборах в Киеве - соцопрос (8394)

Радость собаки, увидевшей свою хозяйку после долгой разлуки, поразила пользователей Сети (7349)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube


Коронакризис



help



bigmir)net TOP 100

 