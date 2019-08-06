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Ученые доказали, что лень заразна

Главная » Последние новости » Новости общества » Ученые доказали, что лень заразна
 
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Ученые сделали неожиданное заявление — лень, нетерпение и осторожность могут быть заразными.

К такому выводу пришли французские специалисты из Института головного и спинного мозга.
Для этого были созданы специальные алгоритмы, в которых соединили атематическое моделирование и когнитивную психологию. Кроме этого, ученые создали и алгоритмы осторожного, ленивого и очень деятельного человека, информирует enovosty.com/news.

Отметим, что ученые провели исследование, участниками стали почти 60 добровольцев. Во время эксперимента им описывали некоторые ситуации, подразумевающие рискованные поступки. Также специалисты показывали участникам ответы других добровольцев.

Ученые доказали, что в большинстве случаев люди полагались на ответы других и принимали решение, как остальные, и не обращали внимание на позывы своего разума.

Специалисты подчеркнули, что большинство участников, так и не сообразили, что на их мнение воздействуют.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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