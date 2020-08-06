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СБУ блокировала масштабную схему сбыта контрафактных сигарет

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ блокировала масштабную схему сбыта контрафактных сигарет
 
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СБУ блокировала масштабную фальсификацию и сбыт контрафактных сигарет

Служба безопасности Украины блокировала масштабное изготовление и реализацию контрафактной подакцизной табачной продукции. Ежемесячно злоумышленники сбывали сигарет на более 10 млн гривен, информирует enovosty.com/news.

По данным предварительного следствия, подпольное производство организовали трое жителей Житомирской и Хмельницкой областей. Всего в мошеннической схеме было задействовано около 20 человек, включая курьеров и реализаторов. Производственные «мощности» дельцы обустроили в нескольких арендованных складах в Хмельницком.

СБУ блокировала масштабную схему сбыта контрафактных сигарет

Готовую продукцию с поддельными марками акцизного налога мошенники сбывали через сеть розничной торговли на территории региона, а также отправляли почтой и грузовиками в Житомир, Луцк, на Луганщину. Из-за неуплаты злоумышленниками обязательных платежей только с начала этого года государственный бюджет недополучил более 5 млн гривен.

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СБУ блокировала масштабную схему сбыта контрафактных сигарет

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели обыски по местам производства, хранения и жительства фигурантов дела в 4 областях Украины. Во время следственных действий изъято более 960 коробок контрафактной продукции с 480 тысячами пачек поддельных сигарет, сырье, черновые записи. Также оперативники обнаружили грузовик с нелегальным товаром, подготовленным к отправке заказчикам.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 79

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